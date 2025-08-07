День холостяка 2025: как живут самые скандальные участники проекта сейчас

7 августа каждый год в некоторых странах мира отмечается День холостяка. Однако у праздника есть и другая дата — большинство стран отмечают День холостяка 11 ноября, и Украина в частности. Расскажем тебе, что известно об этом празднике, когда возник День холостяка — и о самых известных украинцах, участвовавших в тематическом шоу.

День холостяка

“Правильный” День холостяка отмечают 11 ноября. Его придумали сначала в Китае. Там любят символизм, так что дату 11.11 как четыре единицы выбрали не просто так. Они означают людей, еще не нашедших себе пару.

Считается, что 11 ноября один из лучших дней для поиска любви и создания крепких отношений. В этот день проводят и большинство распродаж, подобных Черной пятнице. Работает и маркетинг, ведь те, у кого нет пары, будут точно покупать что-то себе, чтобы облегчить печальные чувства.

А 7 августа отмечают День холостяка преимущественно в России, в постсоветских странах. В Украине до сих пор могут отмечать два праздника: по старой традиции и новой. Это неофициальный праздник, и у него нет определенных традиций.

Празднуют день холостяка предсказуемо: собираются в ночных клубах, устраивают вечеринки и гулянки, парни путешествуют вместе, ходят на новые свидания.

Известные украинские холостяки

У многих украинцев слово “холостяк” ассоциируется с одноименным шоу на СТБ. За все годы съемок было много — и хорошего, и плохого. А что стало с участниками Холостяка за столько лет? Расскажем о самых известных.

Максим Чмерковский

Максим Чмерковский участвовал в Холостяке в 2011 году. Его избранницей стала Александра Шульгина. Однако свадьбой проект не закончился! После этого мужчина участвовал в Танцах со звездами, развивал карьеру. Напомним, он чемпион по латинским танцам.

Сейчас Максиму 45 лет, он имеет несколько танцевальных студий в США. Мужчина активно занимается благотворительностью. Максим Чмерковский находится в отношениях с 2012 года с Петой Маргатройд. Пара воспитывает троих сыновей.

Алекс Топольский

Бизнесмен Алекс Топольский участвовал в 12 сезоне шоу Холостяк, прямо перед полномасштабной войной. В проекте о нем рассказывали как об успешном бизнесмене из США. В финале шоу победила фотомодель Екатерина Лозовицкая.

Она получила кольцо, но пара не смогла построить отношения дальше. Девушка рассказывала, что его образ не соответствовал действительности. После съемок Топольский уехал на Бали, а позже переехал в Бангкок.

Сначала он транслировал успех и богатую жизнь, а потом стало известно, что он ищет работу. На его странице в Instagram написано, что он архитектор развития ИИ, и помогает компаниям получать прибыль и развитие благодаря искусственному интеллекту.

Подробностями личной жизни Топольский не делится, как и тем, чем действительно зарабатывает на жизнь. О войне в Украине экс-холостяк не вспоминает вообще.

Никита Добрынин

Участник Холостяка, а ныне телеведущий Никита Добрынин делился, что посвящает свое время спорту. Он заметно похудел и улучшил физическую форму. Недавно мужчина делился, что ему хотелось бы влюбиться.

Хочется любить, хочется влюбиться, встретить своего человека. Хочется быть влюбленным в жизнь вместе с ней. Искренне надеюсь, что этот год принесет новые достижения, новые урожаи.

Напомним, в проекте Холостяк он выбрал блогера Дашу Квиткову. Пара обручилась в 2020 году, а в январе 2023 объявила о разводе. Никита и Даша имеют общего сына.

Иракли Макацария

Грузинский бизнесмен и экс-участник шоу Холостяк Иракли Макацария ведет сейчас спокойную жизнь без внимания камер и фото в соцсетях. В 2025 году у него родилась дочь.

Иракли женат, и имеет двоих детей.

Напомним, в проекте Иракли подарил кольцо Елене Лесик, но позже пара разошлась. Елена в 2017 году начала публично унижать мужчину, на чем отношения и закончились. Сейчас он женат на Лизе Чичуа. Свадьбу сыграли в 2022 году.

Андрей Искорнев

Самый скандальный участник шоу Холостяк Андрей Искорнев уже долгие годы как исчез из украинского инфополя. Мужчина был пластическим хирургом из Москвы, и попал в шоу из-за украинских корней.

Андрей живет в США, а личной жизнью не делится. Он продолжает работать пластическим хирургом, делает операции русскоязычным жителям штатов. Вероятно, сейчас у Искорнева пророссийская позиция, ведь на онлайн-курсах сидел на фоне российского флага.

Ни разу Искорнев не упомянул о войне в Украине. Среди его клиенток есть активные пропутинские знаменитости. Также он участвовал в российских телешоу на федеральных каналах.

На шоу Холостяк он выбрал Анну Козырь, однако забеременела от него на проекте Яна Станишевская. Он решил строить отношения с Яной, но разошелся с ней. И начал общаться с еще одной участницей проекта. Но и эти отношения не сложились. Позже он заявлял, что вернулся к своей студенческой любви.

А еще участие в проекте принимали такие известные холостяки: Фрэнсис Александр Мэтью Романов, Константин Евтушенко, Сергей Мельник, Дмитрий Черкасов, Рожден Ануси, Максим Михайлюк, Михаил Заливако и Александр Будько (Терен).

Сейчас в проекте Холостяк снимается украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк.

