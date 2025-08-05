Не с Тереном: Настя из Холостяка показала нового избранника на роскошной свадьбе

Эзотерик и таролог Анастасия Юзьвак, дошедшая до финала шоу Холостяк с Александром Тереном, поделилась со своими подписчиками в Instagram впечатлениями от роскошной свадьбы в Италии.

Анастасия посетила торжество вместе со своим любимым бразильцем Рикардо, к которому вернулась после завершения реалити.

Финалистка Холостяка показала любимого

Пара присутствовала на свадьбе друзей Рикардо в городе Агридженто на Сицилии.

Церемония состоялась в исторической гостинице Villa Athena, расположенной в знаменитой Долине храмов, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Рикардо, занимающий должность финансового директора в крупной корпорации, назвал этот праздник “воистину незабываемой сицилийской свадьбой”.

Для свадьбы Анастасия выбрала романтическое сиреневое платье австралийского бренда Aje, стоимость которого составляет около 700 долларов.

Напомним, что после окончания проекта Холостяк 13 Анастасия Юзьвак вернулась в Лондон, где живет и работает.

Она имеет высшее образование в сфере цифровых медиа и коммуникаций, а также активно интересуется астрологией, нумерологией, психологией и другими духовными практиками.

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