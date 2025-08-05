Не с Тереном: Настя из Холостяка показала нового избранника на роскошной свадьбе

Фото Instagram Эзотерик и таролог Анастасия Юзьвак, дошедшая до финала шоу Холостяк с Александром Тереном, поделилась со своими подписчиками в Instagram впечатлениями от роскошной свадьбы в Италии.Анастасия посетила торжество вместе со своим любимым бразильцем Рикардо, к которому вернулась после завершения реалити. Финалистка Холостяка показала любимого Пара присутствовала на свадьбе друзей Рикардо в городе Агридженто на Сицилии.Церемония состоялась в исторической гостинице Villa Athena, расположенной в знаменитой Долине храмов, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Переглянути цей допис в Instagram Читать по теме Холостяк с ветераном Александром Тереном получил награду Cannes Lions Украинский продукт впервые в истории попал в число победителей Cannes Lions. Рикардо, занимающий должность финансового директора в крупной корпорации, назвал этот праздник “воистину незабываемой сицилийской свадьбой”. Переглянути цей допис в Instagram Для свадьбы Анастасия выбрала романтическое сиреневое платье австралийского бренда Aje, стоимость которого составляет около 700 долларов. Напомним, что после окончания проекта Холостяк 13 Анастасия Юзьвак вернулась в Лондон, где живет и работает. Она имеет высшее образование в сфере цифровых медиа и коммуникаций, а также активно интересуется астрологией, нумерологией, психологией и другими духовными практиками. Ранее мы рассказывали, что победительница Холостяк-13 Инна Билен впервые показала своего нового избранника – после разрыва с Александром Тереном девушка снова влюблена. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Холостяк Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter