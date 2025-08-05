Стиль життя Шоу-біз

Не з Тереном: Настя з Холостяка показала нового обранця на розкішному весіллі

Марія Дзюба, редакторка сайту 05 Серпня 2025, 21:00
Не з Тереном: Настя з Холостяка показала нового обранця на розкішному весіллі
Фото Instagram

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