Не з Тереном: Настя з Холостяка показала нового обранця на розкішному весіллі

Езотерик і таролог Анастасія Юзьвак, яка дійшла до фіналу шоу Холостяк з Олександром Тереном, поділилася зі своїми підписниками в Instagram враженнями від розкішного весілля в Італії.

Анастасія відвідала урочистість разом зі своїм коханим, бразильцем Рікардо, до якого повернулася після завершення реаліті.

Фіналістка Холостяка показала коханого

Пара була присутня на весіллі друзів Рікардо в місті Агрідженто, що на Сицилії.

Церемонія відбулася в історичному готелі Villa Athena, розташованому в знаменитій Долині храмів, яка входить до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

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Рікардо, який обіймає посаду фінансового директора у великій корпорації, назвав це свято “воістину незабутнім сицилійським весіллям”.

Для весілля Анастасія обрала романтичну бузкову сукню австралійського бренду Aje, вартість якої становить близько 700 доларів.

Нагадаємо, що після закінчення проекту Холостяк 13 Анастасія Юзьвак повернулася до Лондона, де живе і працює.

Вона має вищу освіту у сфері цифрових медіа та комунікацій, а також активно цікавиться астрологією, нумерологією, психологією та іншими духовними практиками.

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