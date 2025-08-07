День холостяка 2025: як живуть найскандальніші учасники проекту зараз

7 серпня щороку у деяких країнах світу відзначається День холостяка. Однак свято має й іншу дату — більшість країн відзначають День холостяка 11 листопада, й Україна зокрема. Розкажемо тобі, що відомо про це свято, коли виник День холостяка — і про найвідоміших українців, які брали участь у тематичному шоу.

День холостяка

Загалом “правильний” День холостяка відзначають 11 листопада. Його запровадили спершу у Китаї. Там люблять символізм, тож дату 11.11 як чотири одиниці вибрали не просто так. Вони означають людей, які ще не знайшли собі пару.

Вважається, що 11 листопада є одним із найкращих днів для пошуку кохання та створення міцних стосунків. У цей день проводять і більшість розпродажів, подібних Чорній п’ятниці. Працює і маркетинг, адже ті, в кого немає пари, точно купуватимуть щось собі, аби полегшити сумні відчуття.

А 7 серпня відзначають День холостяка переважно у Росії, пострадянських країнах. В Україні досі можуть відзначати два свята: за старою традицією та новою. Це неофіційне свято, і в нього немає певних традицій.

Святкують день холостяка передбачувано: збираються у нічних клубах, влаштовують вечірки та гулянки, хлопці подорожують разом, ходять на нові побачення.

Відомі українські холостяки

У багатьох українців слово “холостяк” асоціюється з одноіменним шоу на СТБ. За всі роки знімань було багато — і хорошого, і поганого. А що стало з учасниками Холостяк за стільки років? Розповімо про найвідоміших.

Максим Чмерковський

Максим Чмерковський брав участь у Холостяку у 2011 році. Його обраницею стала Олександра Шульгіна. Однак весіллям проект не закінчився! Після цього чоловік брав участь у Танцях з зірками, розвивав кар’єру. Нагадаємо, він чемпіон з латинських танців.

Нині Максимові 45 років, він має кілька танцювальних студій у США. Чоловік активно займається благодійністю. Максим Чмерковський перебуває у стосунках з 2012 року з Петою Маргатройд. Пара виховує трьох синів.

Алекс Топольський

Бізнесмен Алекс Топольский брав участь у 12 сезоні шоу Холостяк, прямо перед повномасштабною війною. У проекті про нього розповідали як про успішного бізнесмена зі США. У фіналі шоу перемогла фотомодель Катерина Лозовицька.

Вона отримала обручку, та пара не змогла побудувати стосунки далі. Дівчина розповідала, що його образ не відповідав дійсності. Після знімань Топольський поїхав на Балі, а пізніше переїхав у Бангкок.

Спершу він транслював успіх і багате життя, та потім стало відомо, що він шукає роботу. На його сторінці в Instagram написано, що він архітектор розвитку ШІ, і допомагає компаніям отримувати прибуток і розвиток завдяки штучному інтелекту.

Подробицями особистого життя Топольський не ділиться, як і тим, чим насправді заробляє на життя. Про війну в Україні екс-холостяк теж не згадує на загал.

Нікіта Добринін

Учасник Холостяка, а нині телеведучий Нікіта Добринін ділився, що присвячує свій час спорту. Він помітно схуд та покращив фізичну форму. Нещодавно чоловік ділився, що йому хотілося б закохатися.

Хочеться любити, хочеться закохатися, зустріти свою людину. Хочеться бути закоханим у життя разом з нею. Щиро сподіваюся, що цей рік принесе нові здобутки, нові врожаї.

Нагадаємо, у проекті Холостяк він вибрав блогерку Дашу Квіткову. Пара одружилася у 2020 році, а в січні 2023 оголосила про розлучення. Нікіта і Даша мають спільного сина.

Іраклі Макацарія

Грузинський бізнесмен і екс-учасник шоу Холостяк Іраклі Макацарія нині веде спокійне життя поза увагою камер і фото в соцмережах. У 2025 році в нього народилася донька.

Іраклі одружений, і має двох дітей.

Нагадаємо, у проекті Іраклі подарував каблучку Олені Лесик, але пізніше пара розійшлася. Олена у 2017 році почала привселюдно принижувати чоловіка, на чому стосунки й закінчилися. Нині він одружений з Лізою Чічуа. Весілля зіграли у 2022 році.

Андрій Іскорнєв

Найскандальніший учасник шоу Холостяк Андрій Іскорнєв уже довгі роки, як зник з українського інфополя. Чоловік був пластичним хірургом з Москви, і потрапив у шоу через українське коріння.

Андрій живе у США, а особистим життям не ділиться. Він продовжує працювати пластичним хірургом, робить операції російськомовним жителям штатів. Ймовірно, зараз Іскорнєв має проросійську позицію, адже на онлайн-курсах сидів на тлі російського прапора.

Жодного разу Іскорнєв не згадав про війну в Україні. Серед його клієнток є активні пропутінські знаменитості. Також він брав участь у російських телешоу на федеральних каналах.

На шоу Холостяк він вибрав Анну Козир, проте завагітніла від нього на проекті Яна Станішевська. Він вирішив будувати стосунки із Яною, але розійшовся з нею. І почав спілкуватися зі ще однією учасницею проекту. Та й ці стосунки не склалися. Пізніше він заявляв, що повернувся до свого студентського кохання.

А ще участь у проекті брали такі відомі холостяки: Френсіс Олександр Метью Романов, Костянтин Євтушенко, Сергій Мельник, Дмитро Черкасов, Рожден Анусі, Максим Михайлюк, Михайло Заливако та Олександр Будько (Терен).

Нині у проекті Холостяк знімається український актор театру та кіно Тарас Цимбалюк.

