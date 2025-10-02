Через масований ракетний удар, завданий ворогом 1 жовтня, пошкоджено ключові об’єкти енергетичної інфраструктури, у зв’язку з чим місцева влада була змушена ввести графіки відключень світла — детальну інформацію читай у матеріалі.

Графіки відключень світла: що відомо

Ворожа ракетна атака призвела до системної аварії в мережі, внаслідок якої без електрики залишилися одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах регіону. Про це повідомила прес-служба Чернігівобленерго на своїй офіційній сторінці в Telegram.

Ми добре розуміємо, що обсяг обмежень дуже великий, однак у нинішніх умовах не маємо іншого вибору.

— коментують ситуацію в установі.

За словами енергетиків, доступної потужності в системі недостатньо для одночасного відновлення постачання всім абонентам.

Тому з 20:00 1 жовтня запроваджено графік погодинних відключень електропостачання (ГПВ). Цей захід є вимушеним і тимчасовим, спрямованим на стабілізацію ситуації під час ремонтних робіт на уражених об’єктах.

Графік передбачає задіяння чотирьох черг одночасно. Принцип розподілу: три години з електрикою через шість годин без неї. Важливо враховувати період перепідключення, коли можливі короткочасні перерви в постачанні для технічних маніпуляцій. Чернігівобленерго також опублікувало графіки:

Графіки відключення світла на Чернігівщині: коли та чому діятимуть обмеження / 2 Фотографії

Споживачам рекомендують заздалегідь перевіряти свій графік на офіційному сайті Обленерго або в мобільному додатку, щоб планувати побутові справи та забезпечити безпеку.

