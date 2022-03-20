На Запоріжжі рашистам дають прочуханки — мінус гелікоптер, танк і броньована колона

На Запоріжжі українців успішно б’ють ворога, завдаючи російській стороні відчутних втрат та звільняючи міста.

Українські десантники звільнили один населений пункт в області від російських військових. ЗСУ підбили ворожий гелікоптер та розбили броньовану колону з близько 60 окупантів.

До міста не зменшується потік переселенців з Маріуполя, які тікають від обстрілів та гуманітарної катастрофи. За даними посадовців, лише за останні кілька днів Запоріжжя прийняло майже 16 тисяч людей.

Усім, хто цього потребував, було надано медичну допомогу та тимчасовий прихисток перед подальшою дорогою на захід.

Дивись у відео, які втрати рашистів у Запорізькій області станом на 20 березня та як там приймають біженців.

До речі, раптом ви пропустили цю новину, але зрозуміло, що воєнний стан в Україні продовжиться до 25 квітня. Читай, що це означає та які обмеження залишаться.