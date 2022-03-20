Украина

На Запорожье рашистам дают взбучку — минус вертолет, танк и бронированная колонна

Андрей Почтев 20 марта 2022, 20:00

Больше видео
0:04:18
Укрзалізниця
Укрзализныця возвращает платный проезд — когда и на каких направлениях
0:01:38
Кличко показав наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва
Россияне “демилитаризуют” жилые кварталы — Кличко показал последствия нового обстрела Святошинского района Киева
0:00:42
Національне бюро для пошуку людей
Для военных и гражданских. В Украине создали Национальное бюро для поиска людей
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, что оно предполагает и что нужно знать
Смотреть больше

Последние видео
0:02:32
Ситуація в Запорізькій області 20.03.2022

На Запорожье рашистам дают взбучку — минус вертолет, танк и бронированная колонна
0:04:18
Укрзалізниця
Укрзализныця возвращает платный проезд — когда и на каких направлениях
0:01:38
Кличко показав наслідки обстрілу у Святошинському районі Києва
Россияне “демилитаризуют” жилые кварталы — Кличко показал последствия нового обстрела Святошинского района Киева
0:00:42
Національне бюро для пошуку людей
Для военных и гражданских. В Украине создали Национальное бюро для поиска людей
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продлено. Объясняем, что оно предполагает и что нужно знать
На Запорожье рашистам дают взбучку — минус вертолет, танк и бронированная колонна
Будет ли продовольственный кризис в мире и Украине из-за войны с Россией?
0:03:07
Логістичні центри у Львові
Арена Львов теперь не только для футбола. Рассказываем, как в городе Льва помогают найти жилье и транспорт
0:03:07
Ситуація в Харокві станом на 20.03
Оккупанты не оставляют попыток взять Харьков — ситуация в городе 20.03.22
0:03:05
СБУ перехопило розмову ворога 20.03.22
“Секретная” тактика российских оккупантов. СБУ перехватило новый разговор врага
Оперативна обстановка 20 березня
Недовольство Кремля и психологический раздор: ситуация на фронте по состоянию на 20 марта
Больше видео
Укрзалізниця
Читать дальше
Укрзализныця возвращает платный проезд — когда и на каких направлениях

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь