На Запорожье рашистам дают взбучку — минус вертолет, танк и бронированная колонна

На Запорожье украинцы успешно бьют врага, нанося российской стороне ощутимые потери и освобождая города.

Украинские десантники освободили один населенный пункт в области от российских солдат. ВСУ подбили вражеский вертолет и разбили бронированную колонну из около 60 оккупантов.

В город не уменьшается поток переселенцев из Мариуполя, убегающих от обстрелов и гуманитарной катастрофы. По данным чиновников, только за последние несколько дней Запорожье приняло почти 16 тысяч человек.

Всем, кто в этом нуждался, была предоставлена ​​медицинская помощь и временное убежище перед дальнейшей дорогой на запад.

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