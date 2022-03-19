Скандал у військкоматі міста Хуст: беруть навіть з інвалідністю!

Поки біля військкоматів збираються черги з охочих захищати Україну від російського агресора – на Закарпатті розгорівся скандал навколо військкомату.

У місті Хуст деревообробне підприємство опинилося під загрозою ліквідації, бо у перші дні війни військкомат мобілізував п’ятьох працівників.

А цього тижня – ще сімнадцятьох, себто усіх чоловіків, що працювали у виробничому цеху деревообробного підприємства. Не оминули навіть людей з інвалідністю та батька трьох дітей.

Забрали всіх – не оминають навіть людей з інвалідністю!

Усі вони – висококваліфіковані спеціалісти виробничих цехів, яких ніким замінити. Керівництво фірми каже: забирали у військкомат усіх, без розбору.

Ми потрапили у війсккомат і сиділи там шість годин. Мене не хотіли відпускати. А я інвалід – я глухий, розповідає Михайло.

А от Віктор – батько трьох дітей. І це він уже кілька днів доводить військовим, надаючи різні документи.

І вчора ходив у військкомат з документами, і ще піду, бо вертати не хочуть.

Це підприємство працює ще з 2014 року, є філією міжнародної компанії з центром у Люксембурзі. Щороку воно сплачує майже п’ять мільйонів гривень податків. Втративши робочі руки, підприємство буде виплачувати зарплату мобілізованим.

Скандал у військкоматі призвів до того, що згодом трьох працівників відпустили.

Власниця підприємства припускає: знищення її бізнесу є помстою районного військового комісара за відмову надати вантажівку, яка уже й так несправна.

Я розумію, що ЗСУ має свої потреби і ми готові були компенсувати це чимось іншим – але у відповідь я почула , що мною “займуться”, – переповідає суть розмови Вікторія Алексович.

А що каже місцева влада?

Чи могла місцева влада допомогти зберегти бізнес – невідомо. Голів громади та району на робочому місці не знайти. На телефонні дзвінки – не відповідають.

У Закарпатському територіальному центрі комплектування не розуміють: що в цій ситуації дивного, адже підприємство не є стратегічним.

Там уже всі пройшли медкомісію. Хто не підлягає мобілізації, їх всіх відпустили. Хто підглядає – мобілізували. Зараз же тотальна мобілізація, загальна. Не підлягають мобілізації тільки установи, які забезпечують роботу держави і є заброньованими керівництвом держави.

Саме так пояснює скандал у військкоматі речник Закарпатського обласного територіального центру комплектування Андрій Акімов.

Керівництво ж держави закликає не зупиняти бізнес на територіях, де немає бойових дій, щоб підтримувати економіку.

А як діяти підприємцям, що евакуюють бізнес у західні області України, читайте у матеріалі.