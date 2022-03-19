Україна

Скандал у військкоматі міста Хуст: беруть навіть з інвалідністю!

Світлана Ковбиця 19 Березня 2022, 19:00

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