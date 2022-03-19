Скандал в военкомате города Хуст: берут даже с инвалидностью!

Пока у военкоматов собираются очереди из желающих защищать Украину от российского агрессора – в Закарпатье разгорелся скандал вокруг военкомата.
В городе Хуст деревообрабатывающее предприятие оказалось под угрозой ликвидации, потому что в первые дни войны военкомат мобилизовал пятерых работников.
А на этой неделе еще семнадцать, то есть всех мужчин, работавших в производственном цехе деревообрабатывающего предприятия. Не обошли даже людей с инвалидностью и отца троих детей.
Все они – высококвалифицированные специалисты производственных цехов, которых никем заменить. Руководство фирмы говорит: забирали в военкомат всех, без разбора.
Мы попали в военкомат и сидели там шесть часов. Меня не хотели отпускать. А я инвалид – я глухой, рассказывает Михаил.
Мы попали в военкомат и сидели там шесть часов. Меня не хотели отпускать. А я инвалид – я глухой, рассказывает Михаил.
А вот Виктор – отец троих детей. И это он уже несколько дней доказывает военным, предоставляя разные документы.
И вчера ходил в военкомат с документами, и еще пойду, потому что возвращать меня не хотят.
И вчера ходил в военкомат с документами, и еще пойду, потому что возвращать меня не хотят.
Фото: Pixabay
Это предприятие работает с 2014 года, является филиалом международной компании с центром в Люксембурге. Ежегодно оно платит около пяти миллионов гривен налогов. Утратив рабочие руки, предприятие будет выплачивать зарплату мобилизованным.
Скандал в военкомате привел к тому, что впоследствии троих работников отпустили.
Владелица предприятия предполагает: уничтожение ее бизнеса является местью районного военного комиссара за отказ предоставить грузовик, который уже и так неисправен.
Я понимаю, что ВСУ имеет свои нужды и мы готовы были компенсировать это чем-то другим – но в ответ я услышала, что мной “займутся”, передает суть разговора Виктория Алексович.
Я понимаю, что ВСУ имеет свои нужды и мы готовы были компенсировать это чем-то другим – но в ответ я услышала, что мной “займутся”, передает суть разговора Виктория Алексович.
Могли ли местные власти помочь сохранить бизнес – неизвестно. Глав общины и района на рабочем месте не найти. На телефонные звонки – не отвечают.
В Закарпатском территориальном центре комплектования не понимают: что в этой ситуации странного, ведь предприятие не является стратегическим.
Там уже все прошли медкомиссию. Кто не подлежит мобилизации, их всех отпустили. Кто подлежит – мобилизовали. Сейчас тотальная мобилизация, общая. Не подлежат мобилизации только учреждения, обеспечивающие работу государства и являющиеся забронированными руководством государства.
Там уже все прошли медкомиссию. Кто не подлежит мобилизации, их всех отпустили. Кто подлежит – мобилизовали. Сейчас тотальная мобилизация, общая. Не подлежат мобилизации только учреждения, обеспечивающие работу государства и являющиеся забронированными руководством государства.
Именно так объясняет скандал в военкомате спикер Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрей Акимов.
Руководство государства призывает не останавливать бизнес на территориях, где нет боевых действий, чтобы поддерживать экономику.
А как поступать предпринимателям, которые эвакуируют бизнес в западные области Украины, читайте в материале.