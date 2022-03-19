Скандал в военкомате города Хуст: берут даже с инвалидностью!

Пока у военкоматов собираются очереди из желающих защищать Украину от российского агрессора – в Закарпатье разгорелся скандал вокруг военкомата.

В городе Хуст деревообрабатывающее предприятие оказалось под угрозой ликвидации, потому что в первые дни войны военкомат мобилизовал пятерых работников.

А на этой неделе еще семнадцать, то есть всех мужчин, работавших в производственном цехе деревообрабатывающего предприятия. Не обошли даже людей с инвалидностью и отца троих детей.

Забрали всех – не обходят даже людей с инвалидностью!

Все они – высококвалифицированные специалисты производственных цехов, которых никем заменить. Руководство фирмы говорит: забирали в военкомат всех, без разбора.

Мы попали в военкомат и сидели там шесть часов. Меня не хотели отпускать. А я инвалид – я глухой, рассказывает Михаил.

А вот Виктор – отец троих детей. И это он уже несколько дней доказывает военным, предоставляя разные документы.

И вчера ходил в военкомат с документами, и еще пойду, потому что возвращать меня не хотят.

Это предприятие работает с 2014 года, является филиалом международной компании с центром в Люксембурге. Ежегодно оно платит около пяти миллионов гривен налогов. Утратив рабочие руки, предприятие будет выплачивать зарплату мобилизованным.

Скандал в военкомате привел к тому, что впоследствии троих работников отпустили.

Владелица предприятия предполагает: уничтожение ее бизнеса является местью районного военного комиссара за отказ предоставить грузовик, который уже и так неисправен.

Я понимаю, что ВСУ имеет свои нужды и мы готовы были компенсировать это чем-то другим – но в ответ я услышала, что мной “займутся”, передает суть разговора Виктория Алексович.

А что говорят местные власти?

Могли ли местные власти помочь сохранить бизнес – неизвестно. Глав общины и района на рабочем месте не найти. На телефонные звонки – не отвечают.

В Закарпатском территориальном центре комплектования не понимают: что в этой ситуации странного, ведь предприятие не является стратегическим.

Там уже все прошли медкомиссию. Кто не подлежит мобилизации, их всех отпустили. Кто подлежит – мобилизовали. Сейчас тотальная мобилизация, общая. Не подлежат мобилизации только учреждения, обеспечивающие работу государства и являющиеся забронированными руководством государства.

Именно так объясняет скандал в военкомате спикер Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрей Акимов.

Руководство государства призывает не останавливать бизнес на территориях, где нет боевых действий, чтобы поддерживать экономику.

А как поступать предпринимателям, которые эвакуируют бизнес в западные области Украины, читайте в материале.