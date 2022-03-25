Знать свои права: чем нужно оперировать, чтобы мобилизация состоялась законно

Месяц назад, 25 февраля, президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

На сегодня, 25 марта, в Украине вторая волна мобилизации: после оперативного резерва первой очереди призвали военнослужащих, которые проходили военную службу или служили по контракту с 2014 года.

Третья волна предусматривает призыв офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов, а четвертая — здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Но всё чаще фиксируются сообщения о принуждённой мобилизации мужчин. В большинстве своём это случается в западных регионах страны и касается прав временно перемещённых лиц. Есть нередкие случаи вручения повесток на улицах, блокпостах, квартирах, и даже в магазинах.

Но законно ли это?

Разбираемся вместе с юристом Алексеем Носовым о границе законности в вопросе мобилизации, когда в стране война.

Что нужно знать:

В период военных реалий стоит носить с собой все документы, которые могут подтвердить ваш статус. Речь идёт об удостоверении о непригодности или ограниченной пригодности, документе, который свидетельствует о статусе инвалидности, и т.д.

Не пытайтесь решить ситуацию неправомерным образом — это не только не поможет, но и навредит.

Внимательно следите за тем, что пишут на повестках или вызовах и что при этом говорят.

Повестки могут оформляться не уполномоченными лицами, их могут оформлять с ошибками. Либо эти документы могут обозначать не то, что говорят лицу при вручении: например, явиться туда-то.

Что не считается законным?

Телефонные звонки не считаются повестками с точки зрения закона. Если лицо — вынужденный переселенец и зарегистрировалось в пункте временного пребывания, ему могут выдать памятку, что нужно стать на учёт. Это ни к чему не обязывает и повесткой не является. При вручении повестки лицо не могут силой доправить в военкомат.

Человек имеет право объяснить, что он желает уехать к себе в город, где он прописан. Стать на учёт и мобилизоваться в своём военкомате, где находится его личное дело.

Также незаконным является вручение пустых повесток — такие явления нужно оспаривать.

Куда обращаться?

В Министерстве обороны призывают сообщать о проблемах в работе ТЦК по ссылке и через телефоны горячей линии:

0 800 500 410 ;

; 0 800 500 442 .

Ранее мы уже разбирали, какие есть волны мобилизации и кто под какую подпадает — читай в материале.