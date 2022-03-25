Знать свои права: чем нужно оперировать, чтобы мобилизация состоялась законно

Месяц назад, 25 февраля, президентом Украины Владимиром Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.
На сегодня, 25 марта, в Украине вторая волна мобилизации: после оперативного резерва первой очереди призвали военнослужащих, которые проходили военную службу или служили по контракту с 2014 года.
Третья волна предусматривает призыв офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов, а четвертая — здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Но всё чаще фиксируются сообщения о принуждённой мобилизации мужчин. В большинстве своём это случается в западных регионах страны и касается прав временно перемещённых лиц. Есть нередкие случаи вручения повесток на улицах, блокпостах, квартирах, и даже в магазинах.
Разбираемся вместе с юристом Алексеем Носовым о границе законности в вопросе мобилизации, когда в стране война.
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Повестки могут оформляться не уполномоченными лицами, их могут оформлять с ошибками. Либо эти документы могут обозначать не то, что говорят лицу при вручении: например, явиться туда-то.
Повестки могут оформляться не уполномоченными лицами, их могут оформлять с ошибками. Либо эти документы могут обозначать не то, что говорят лицу при вручении: например, явиться туда-то.
Человек имеет право объяснить, что он желает уехать к себе в город, где он прописан. Стать на учёт и мобилизоваться в своём военкомате, где находится его личное дело.
Человек имеет право объяснить, что он желает уехать к себе в город, где он прописан. Стать на учёт и мобилизоваться в своём военкомате, где находится его личное дело.
Также незаконным является вручение пустых повесток — такие явления нужно оспаривать.
В Министерстве обороны призывают сообщать о проблемах в работе ТЦК по ссылке и через телефоны горячей линии:
Ранее мы уже разбирали, какие есть волны мобилизации и кто под какую подпадает — читай в материале.