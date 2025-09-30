Не работали, а зарплата капала: в детдоме Солнышко могли разворовать 230 млн

Работники детского дома Солнышко в Запорожье после начала полномасштабного вторжения продолжали получать зарплаты, несмотря на то, что всех детей из заведения эвакуировали во Львовскую область. Об этом узнали журналисты издания NGL.media.

Работники детдома получали зарплаты и премии, хотя ничем не занимались

В материале говорится, что годами работники детского дома получали не только зарплаты, но и премии с надбавками, хотя всех детей эвакуировали из заведения. Речь идет о получении сотен миллионов гривен зарплаты без проделанной работы.

Детдом Солнышко в Запорожье был самым большим в Украине до момента, когда в начале полномасштабной войны оттуда эвакуировали всех детей. Большинство воспитателей должны были эвакуироваться вместе с детьми, но они остались в Запорожье, и, более того, получали зарплату еще 3,5 года.

Содержание детдома без детей обошлось более чем в 230 млн грн, из которых более 212 миллионов ушли на зарплаты работникам. Большинство персонала официально находилось “в простое”. Внимание расследователей привлек тот факт, что именно этот детский дом получал самое большое финансирование государства, но детей там давно нет.

Это история не о несчастных брошенных детях, а о захланных чиновниках и работниках социальной сферы, которые смогли бросить детей, но не смогли отказаться от зарплаты.

Среди 424 работников Солнышка только врач Ольга Ревченко выехала вместе с детьми и остается с ними до сих пор. Некоторые воспитатели приезжали на так называемое вахтенное посещение. Большинство — отказались ехать во Львовскую область, но продолжили получать не менее 2/3 тарифной ставки оклада работника.

Мало того, с середины марта 2022 года дети фактически находились во Львовской области, но числились в Запорожье. Это замедляло процесс устройства детей в семьи.

Руководитель Солнышка Лилия Филиппская перекладывает ответственность на работников детдома. Женщина ездила навещать детей в новый детский дом, но сама живет в Запорожье.

Может, есть смысл поговорить с работниками, которые не уехали, а не со мной? Некоторые люди захотели быть в простое и не захотели ездить как мы 24/7. А вы бы заставили своих работников уехать от семьи, отца или матери, нуждающихся в помощи?

Экс-заместительница директора детского дома Оксана Найденова подтвердила, что сотрудники получали деньги.

А что, мы должны были их уволить? Чтобы люди остались на улице без зарплаты? Мы собирались работать дальше.

По словам руководителя департамента здравоохранения Запорожской ОВА Виктории Клименко, работники детского дома не могли найти работу в Запорожье, поэтому их не увольняли, и они продолжали получать зарплаты. И даже те, кто детей во Львовской области не посещал.

Схема с зарплатами

Глава Офиса детей и молодежи ДІйМО при Минсоцполитики Кирилл Невдоха и сам имеет опыт пребывания в интернате. Мужчина поделился, что детские дома в Украине часто работают по схемам “мы вам трудовую, а вы нам зарплату”.

То есть, это ситуации, когда официально в штате больше сотрудников, чем по факту. Еще один вариант — когда на людей выписывают премии, но часть они должны отдавать руководству.

А премии работники детдома Солнышко получали немалые — всего 800 тысяч гривен потрачено на них в сентябре 2024 года. Еще одну премию работники получили по случаю праздника — Рождества Богородицы.

Всего в том месяце почти 100 работников получили надбавку. Больше всего — суммарно 31 тыс. грн — получила тогдашняя заместительница директора Оксана Найденова. Она также назначала премии большинству работников.

Сама Найденова отметила, что премии получали только те работники, которые занимались детьми и не были в простое. Деталями оплаты женщина делиться отказалась.

Некоторые работники Солнышка, которые по документам получали премии, поделились, что на самом деле не получали дополнительных выплат или не такие высокие, как было указано в документах.

Более того, на воспитание детей из Солнышка детдом денег не тратил. Оплата необходимого легла на другие детдома Львовской области.

Запорожская областная прокуратура начала досудебное расследование возможной растраты более 230 млн. грн.

