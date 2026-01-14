Обшуки в Тимошенко: НАБУ і САП підозрюють керівницю Батьківщини у підкупі депутатів

Український політикум здригнувся від нового гучного скандалу: антикорупційні органи заявили про викриття схеми підкупу народних депутатів просто у стінах парламенту.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради.

За даними слідства, політик намагався купити голоси колег з інших фракцій. Йдеться про пропозицію неправомірної вигоди за голосування за або проти конкретних законопроєктів. Далі стало відомо, що обшуки провели у Юлії Тимошенко, лідерки партії “Батьківщина”.

Справу вже кваліфікували за ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище), що передбачає суворе покарання.

Обшуки у Юлії Тимошенко: деталі

Майже одночасно з заявою правоохоронців з’явилася реакція лідерки фракції Батьківщина Юлії Тимошенко. Вона підтвердила, що в офісі партії всю ніч тривали обшуки, які вона назвала силовим захопленням.

Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без надання будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників, — заявила Тимошенко.

За словами політикині, ці дії силовиків не мають нічого спільного з законом. Вона порівняла нічний візит правоохоронців із методами часів Януковича, зазначивши, що тоді штурмовики бодай прикривалися папірцем із ручного суду, водночас зараз обійшлися і без цього.

Тимошенко про мотиви НАБУ

Юлія Тимошенко категорично заперечує всі звинувачення у підкупі депутатів, називаючи справу абсурдним політичним замовленням. Вона впевнена, що активізація силовиків прямо пов’язана з майбутніми виборами.

Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років, — наголосила лідерка Батьківщини.

Політикиня також повідомила, що під час обшуку детективи не знайшли нічого протизаконного, проте вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, які, за її словами, повністю відображені в офіційній декларації.

Поки НАБУ та САП обіцяють оприлюднити деталі згодом, Юлія Тимошенко запевняє, що її не вдасться залякати.

Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду, — підсумувала вона.

Варто нагадати, що ці події розгортаються на тлі масштабних кадрових змін у владі. Вчора, 13 січня, стало відомо, що Верховна Рада звільнила Дениса Шмигаля з посади міністра оборони. Це рішення підтримали 265 народних депутатів.

