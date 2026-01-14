Для тебя Новости

Обыски в Тимошенко: НАБУ и САП подозревают руководительницу Родины в подкупе депутатов

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 января 2026, 10:34 3 мин.
К Тимошенко пришло НАБУ
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь