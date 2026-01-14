Обыски в Тимошенко: НАБУ и САП подозревают руководительницу Родины в подкупе депутатов

Украинский политикум содрогнулся от нового громкого скандала: антикоррупционные органы заявили о разоблачении схемы подкупа народных депутатов прямо в стенах парламента.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура официально сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады.

По данным следствия, политик пытался купить голоса коллег из других фракций. Речь идет о предложении неправомерной выгоды за голосование за или против конкретных законопроектов. Далее стало известно, что обыски провели у Юлии Тимошенко, лидера партии Батьківщина.

Дело уже квалифицировали по ч. 4 ст. 369 УК Украины (предложение взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение), что предусматривает суровое наказание.

Обыски у Юлии Тимошенко: детали

Почти одновременно с заявлением правоохранителей появилась реакция лидера фракции Батьківщина Юлии Тимошенко. Она подтвердила, что в офисе партии всю ночь продолжались обыски, которые она назвала силовым захватом.

Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников, — заявила Тимошенко.

По словам политика, эти действия силовиков не имеют ничего общего с законом. Она сравнила ночной визит правоохранителей с методами времен Януковича, отметив, что тогда штурмовики хотя бы прикрывались бумажкой из ручного суда, в то время как сейчас обошлись и без этого.

Тимошенко о мотивах НАБУ

Юлия Тимошенко категорически отрицает все обвинения в подкупе депутатов, называя дело абсурдным политическим заказом. Она уверена, что активизация силовиков напрямую связана с предстоящими выборами.

Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов. Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор — мои будни на протяжении многих лет, — подчеркнула лидер Батьківщини.

Политик также сообщила, что во время обыска детективы не нашли ничего противозаконного, однако изъяли ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых, по ее словам, полностью отражена в официальной декларации.

Пока НАБУ и САП обещают обнародовать детали позже, Юлия Тимошенко уверяет, что ее не удастся запугать.

Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломить и не остановить. И в этот раз мы снова докажем правду, — подытожила она.

Стоит напомнить, что эти события разворачиваются на фоне масштабных кадровых изменений во власти. Вчера, 13 января, стало известно, что Верховная Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. Это решение поддержали 265 народных депутатов.

