Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Існує безліч сортів бегонії. Ними можна прикрашати сади та підвіконня. Ця рослина досить невибаглива і чудово приживається в кімнатних умовах. Як доглядати за бегонією і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Догляд в домашніх умовах за бегунією: як це робити правильно
За словами флористки Марії Шевчук-Волинець, за різними сортами бегонії доглядати не так складно, як здається. Тобі потрібно дотримуватись таких правил:
- Світло може бути яскравим або розсіяним, також квітка може переносити напівтінь.
- Температура стабільна — тепла.
- Повітря має бути свіжим, можна робити провітрювання. Але слід уникати протягів і не виносити рослину влітку надвір.
- Ґрунт потрібно підтримувати пухким.
- Полив — регулярний, після просихання 1-2 см верхнього шару ґрунту. Повністю земля не має просихати. Влітку поливають через один-два дні (у сильну спеку щодня, але небагато), взимку трохи рідше — раз на три-чотири дні.
- Обприскувати та мити листя категорично заборонено, адже вода залишає на листі плями.
- Вологість повітря не така важлива, адже бегонія — не вибаглива, погано переносить лише сухе повітря в опалювальний період. У такому разі поруч можна поставити зволожувач, але не спрямовувати його на листя.
- Добрива для бегоній можна вибирати універсальні, досить одного підживлення стандартної концентрації щомісяця під час активного росту (весна — літо).
- Пересаджувати бегонію треба тоді, коли старий горщик стане замалим. Робити це слід методом перевалки. Не забувай про дренаж.
- Квітка дуже швидко росте й потребує обрізання та опори, без якої починає завалюватися.
Догляд за бегунією: як правильно її розмножувати
За словами експерта, розмножувати бегонію можна і живцями. Ось як правильно це робити:
- Розмножувати рослину потрібно у воді. Це один із найпростіших способів.
- Коріння має з’явитися приблизно за 1-2 тижні. А в ґрунті йому може знадобитися навіть 3-4.
- Бери верхівкову частину, відрізаючи живець висотою 7–10 см.
- Обов’язкова наявність хоча б двох-трьох міжвузлів.
- Залишай тільки чотири-п’ять листочків, решту видали.
- Постав у воду і чекай на появу перших паростків.
Проблеми з бегонією та способи їх розв’язання
Під час вирощування та догляду за бегоніями можуть виникнути такі проблеми:
- поява сірої чи чорної гнилі — в такому випадку оброби рослину антисептичними засобами для кімнатних рослин, фунгіцидами.
- поява грибків — бегонію слід обробити фунгіцидами для кімнатних рослин. Вони продаються в магазинах для саду та городу, квіткових магазинах;
- поява борошнистої роси — оброби бегонію бордоською сумішшю;
- з’явилася попелиця — зроби кілька обробок пестицидами раз на 1-2 тижні;
- від павутинного кліща можна обробити рослину інсектоакарацидами;
- від круглих червів, чорних бактеріальних плям та огіркової мозаїки рослину врятувати вже не вдасться.
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