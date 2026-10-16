Стиль життя Садівництво та город

Як доглядати за бегонією в домашніх умовах і що для цього потрібно

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Жовтня 2026, 11:30 3 хв.
бегонія догляд
Фото Unsplash

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