Що робити коли розрядилася внутрішня “батарейка” — як поновити свою енергію

Кожна людина з часом відчуває втому та повний брак сил, ніби розрядилася її “батарейка”. У такі моменти важливо знайти заняття, які допоможуть відновити ресурс.

Коуч та бізнес-тренерка Аліна Розквас розповіла про чотири ключових способи поповнення свого внутрішнього заряду.

Вона наголошує, що для кожної людини тип “енергобусту” є унікальним. Те, що може підходити твоєму (твоїй) подрузі (другу), не завжди може допомогти тобі, як би сильно ти не намагався(-лась), наприклад, медитувати.

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Ключові типи відновлення енергії

Фізичний

Усе, що пов’язане з фізичними навантаженнями та рухом. Це може бути як довга прогулянка з помірним темпом ходьби, так і танці чи заняття в спортзалі.

Головне, щоб рух надавав тобі сил.

Когнітивний (розумовий)

Такий тип “підзарядки своєї батареї” допомагає заспокоїти думки, що вирують.

Проте не забувай робити своєчасні перерви від розумового навантаження, ходи на прогулянки, медитуй, візуалізуй бажання тощо.

Можна читати детективи, розв’язувати головоломки.

Сенсорний

Цей тип пов’язаний із органами чуття. Тобі може допомогти ароматерапія, тепла ванна, музика, іграшки-антистрес тощо. Також сюди можна додати якісний сон та час, проведений зі своїм домашніми улюбленцями.

Емоційний

Ти маєш визначити, які дії викликають у тебе позитивні емоції. Прогулянки з друзями, розмова з рідними, заняття творчістю тощо. Ти маєш робити те, що заряджає тебе позитивом, уникати стресу та негативу.

Тож щоб “підзарядитися”, визнач свій тип “енергобусту”, заплануй, що робитимеш та виконуй завдання почергово.

Впоратися зі стресом можуть допомогти, на перший погляд, заняття для дітей — розмальовки та пазли. Раніше ми розповідали про творчі заняття, які знімають стрес.

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