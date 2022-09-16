Что делать, когда разрядилась внутренняя “батарейка” — как восстановить свою энергию

Каждый человек со временем испытывает усталость и полную нехватку сил, словно разрядилась его “батарейка”. В эти моменты важно найти занятия, которые помогут восстановить ресурс.

Коуч и бизнес-тренер Алина Розквас рассказала о четырех ключевых способах пополнения своего внутреннего заряда.

Она отмечает, что для каждого человека тип “энергобуста” уникален. То, что может подходить твоему (твоей) другу (подруге), не всегда может помочь тебе, как бы ты сильно не пытался(-лась), например, медитировать.

Ключевые типы восстановления энергии

Физический

Все, что связано с физическими нагрузками и движением. Это может быть как долгая прогулка с умеренным темпом ходьбы, так и танцы или занятия в спортзале.

Главное, чтобы движение придавало тебе сил.

Когнитивный (умственный)

Такой тип “подзарядки своей батареи” помогает успокоить бушующие мысли.

Однако не забывай делать своевременные перерывы от умственной нагрузки, ходи на прогулки, медитируй, визуализируй желания и т.д.

Можно читать детективы, решать головоломки.

Сенсорный

Этот тип связан с органами чувств. Тебе может помочь ароматерапия, теплая ванна, музыка, игрушки-антистрессы и т.д. Также сюда можно добавить качественный сон и времяпровождение со своими домашними питомцами.

Эмоциональный

Ты должен(-а) определить, какие действия вызывают у тебя положительные эмоции. Прогулки с друзьями, разговор с родными, занятия творчеством и т.д. Ты должен(-а) делать то, что заряжает тебя позитивом, избегать стресса и негатива.

Итак, чтобы “подзарядиться”, сначала определи свой тип “энергобуста”, запланируй, что будешь делать, и выполняй задания по очереди.

Справиться со стрессом могут помочь, на первый взгляд, занятия для детей — раскраски и пазлы. Ранее мы рассказывали о творческих занятиях, которые снимают стресс.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!