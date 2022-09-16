Психология

Что делать, когда разрядилась внутренняя “батарейка” — как восстановить свою энергию

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 сентября 2022, 08:00
Як відновити свій внутрішній ресурс: ефективні поради
Фото: Pexels

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Что делать, когда разрядилась внутренняя “батарейка” — как восстановить свою энергию
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