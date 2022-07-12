Не тільки зайва вага: що жирна їжа робить з твоїм мозком?

Взаємозв’язок нашого кишківника й мозку очевидний. Недарма кажуть: людина — це те, що вона їсть.

Відтак їжа, яку ми вживаємо, впливає не лише на вигляд тіла та його масу, а й на когнітивні функції, психічне здоров’я та пам’ять.

Австралійські нейробіологи UniSA провели дослідження, за допомогою якого виявили кореляцію між раціоном з високим вмістом жирів та погіршенням когнітивних функцій зі збільшенням тривоги.

Зараз також дивляться

Результати дослідження: ожиріння, Альцгеймер, депресія

Про вплив жирної їжі на фігуру знають всі, однак мало хто замислюється, до яких наслідків таке харчування призведе у роботі мозку та як позначиться на психічному здоров’ї.

Ожиріння

Цей експеримент проводили на піддослідних мишах, яких протягом 30 днів годували жирною їжею. Раціон викликав зміни в їхньому головному мозку, що ставало причиною ожиріння.

Водночас ожиріння та діабет порушують роботу центральної нервової системи, посилюючи психічні розлади та знижуючи когнітивні функції.

Якщо порівняти з групою мишей, яких тримали на звичайному раціоні, миші на дієті з високим вмістом жирів набрали велику вагу, розвинули резистентність до інсуліну і почали поводитися ненормально.

Альцгеймер

Вплив жирної їжі на розвиток хвороби Альцгеймера знаходить все більше наукових підкріплень.

Нейробіолог та біохімік дослідження UniSA Лариса Бобровська стверджує: ожиріння та діабет, викликаний раціоном з високим вмістом жирів, призводить до хвороби Альцгеймера.

У генетично модифікованих мишей з хворобою Альцгеймера спостерігалося значне погіршення когнітивних функцій та патологічні зміни в мозку.

Людям теж загрожують паталогічні зміни в активності мозку. За прогнозами науковців, кількість випадків втрати пам’яті та зниження когнітивних функцій сягне 100 млн до 2050 року.

Депресія

Емоційний стан дуже залежить від того, як ми харчуємось. Цей експеримент вкотре підтвердив теорію.

У людей, які погано харчуються та мають ознаки ожиріння, ризик розвитку депресії приблизно 55%, а діабет подвоює цей ризик.

Тому в боротьбі з депресією чи депресивним станом може допомогти перегляд раціону, адже правильне харчування необхідне не лише для підтримки фізичної форми.

Чи всі жири шкідливі?

Не всі жири є шкідливими для нашого організму. Як ми знаємо, існують мононенасичені, насичені та трансжири.

Мононенасичені дуже корисні для нас. Вони, навпаки, сприяють покращенню когнітивних функцій, схудненню, здоров’ю гормональної системи тощо.

А надмірне вживання насичених та трансжирів є вкрай небезпечним і призводить до всіх наслідків, які наведені в дослідженні.

Детальніше про те, з яких продуктів ти отримаєш корисні жири, а в яких продуктах жири призведуть до погіршення здоров’я, читай у нашому матеріалі.

Щодня ми публікуємо багато цікавих та корисних матеріалів на нашому Telegram-каналі. Підписуйся, щоб не пропустити їх.