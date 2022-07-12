Не только лишний вес: что жирная еда делает с твоим мозгом?

Взаимосвязь нашего кишечника и мозга очевидна, не зря говорят: человек — это то, что он ест.

Следовательно, пища, которую мы едим, влияет не только на внешний вид тела и его массу, но и на когнитивные функции, психическое здоровье и память.

Австралийские нейробиологи UniSA провели исследование, где обнаружили корреляцию между рационом с высоким содержанием жиров и ухудшением когнитивных функций с увеличением тревоги.

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Результаты исследования: ожирение, Альцгеймер, депрессия

Про негативное влияние жирной пищи на фигуру знают все. Но мало кто задумывается, к каким последствиям такое питание приведет в работе мозга и как скажется на психическом здоровье.

Ожирение

Этот эксперимент проводили на подопытных мышах, которых в течение 30 дней кормили жирной пищей. Рацион вызвал изменения в мозге, что стало причиной ожирения.

В то же время ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усиливая психические расстройства и снижая когнитивные функции.

По сравнению с группой мышей, которых держали на обычном рационе, мыши на диете с высоким содержанием жиров набрали большой вес, развили резистентность к инсулину и начали вести себя ненормально.

Альцгеймер

Влияние жирной пищи на развитие болезни Альцгеймера находит все больше научных подкреплений.

Нейробиолог и биохимик исследования UniSA Лариса Бобровская утверждает, ожирение и диабет, вызванный рационом с высоким содержанием жиров, приводит к болезни Альцгеймера.

У генетически модифицированных мышей с болезнью Альцгеймера наблюдалось значительное ухудшение когнитивных функций и патологические изменения мозга.

Людям также грозят патологические изменения в активности мозга. По прогнозам ученых, количество случаев потери памяти и снижения когнитивных функций достигнет 100 млн к 2050 году.

Депрессия

Эмоциональное состояние очень зависит от того, как мы питаемся. Этот эксперимент еще раз подтвердил теорию.

У людей, плохо питающихся и имеющих признаки ожирения, риск развития депрессии примерно 55%, а диабет удваивает этот риск.

Поэтому в борьбе с депрессией или депрессивным состоянием может помочь пересмотр рациона, ведь правильное питание необходимо не только для поддержания физической формы.

Все ли жиры вредны?

Не все жиры вредны для нашего организма. Как мы знаем, есть мононенасыщенные, насыщенные и трансжиры.

Мононенасыщенные очень полезны для нас. Они, наоборот, могут способствовать улучшению когнитивных функций, похудению, здоровью гормональной системы и т.д.

А чрезмерное употребление насыщенных и трансжиров крайне опасно и приводит ко всем последствиям, которые приведены в исследовании.

Детальнее о том, их каких продуктов ты получишь полезные жиры, а в каких продуктах жиры приведут к ухудшению здоровья, читай в нашем материале.

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