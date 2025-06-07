Угроза в каждом кусочке: ученые обнаружили новую причину развития болезни Паркинсона

Возможно, твой любимый завтрак из магазинных хлопьев или привычка перекусить соленым снеком в перерыве между делами может стоить больше, чем кажется на первый взгляд!

Ученые выяснили, что употребление ультраобработанной пищи может быть не просто вредной привычкой — а одним из факторов, ускоряющих развитие серьезного заболевания мозга. Речь идет о болезни Паркинсона.

О новых тревожных находках — далее в материале.

Что такое ультраобработанная пища и чем она опасна

По версии The Independent, к ультрапереработанной пище относятся продукты, созданные не столько из натуральных ингредиентов, сколько из индустриальных смесей. В них обычно содержатся искусственные ароматизаторы, красители, эмульгаторы и консерванты.

Ранее учёные уже связывали такое питание с риском развития сердечно-сосудистых болезней, ожирения, рака, диабета и преждевременной смерти. Но новое исследование указывает еще на одну серьезную угрозу.

Связь с болезнью Паркинсона: что выяснили ученые

Исследование показало, что чрезмерное потребление ультраобработанной пищи связано с повышенным риском развития ранних симптомов болезни Паркинсона — нейродегенеративного заболевания, которое влияет на движения, координацию и функционирование мозга.

— Наше исследование показывает, что употребление слишком большого количества переработанной пищи, например, сладких газированных напитков и упакованных снеков, может ускорить появление ранних признаков болезни Паркинсона.

Об этом отметил автор исследования Сян Гао.

В исследовании приняли участие более 43 тысяч человек в среднем возрасте 48 лет, у которых в начале наблюдения не было признаков болезни. В течение 26 лет ученые собирали данные о состоянии здоровья участников, используя опросы и медицинские осмотры.

Участники регулярно заполняли пищевые дневники. По их привычкам питания людей разделили на пять групп — от наименьшего количества потребляемой ультраобработанной пищи до наибольшего. Самый высокий уровень риска обнаружили именно у тех, кто употреблял в среднем более 11 порций такой пищи в день.

Поэтому ученые отметили, что регулярное употребление ультраобработанной пищи связано почти со всеми ранними признаками болезни Паркинсона, кроме проблем с опорожнением. Это свидетельствует о серьезном влиянии такой пищи на функционирование нервной системы.

Однако существовали и ограничения в исследованиях. Участники самостоятельно фиксировали, сколько ели, а значит, некоторые данные могли быть неточными. Именно поэтому ученые призывают к дальнейшим исследованиям, чтобы окончательно подтвердить результаты.

А пока есть повод серьезно задуматься над тем, что мы ежедневно кладем на тарелку. Потому что забота о мозге начинается с выбора между натуральным и искусственным!

А знал (-а) ли ты, что Биг-Мак может украсть годы жизни? Если нет, то обязательно просмотри наш предыдущий материал.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!