Биг-Мак может украсть годы жизни! Почему ультраобработанная пища ухудшает здоровье

Печенье, сосиски, замороженная пицца и даже детское питание — все это может быть не просто удобным перекусом, а потенциальной угрозой для здоровья.

Новое международное исследование предупреждает: регулярное потребление так называемой ультраобработанной пищи (UPF) может повысить риск преждевременной смерти. Об этом отметил BBC.

Что такое UPF

Ультраобработанные продукты (UPF) — это пища, которая обычно изготавливается из пяти и более ингредиентов, большинство из которых не встречаются на домашней кухне. Речь идет о стабилизаторах, подсластителях, ароматизаторах, красителях, эмульгаторах — все, что делает еду вкусной и быстрой, но не всегда безопасной.

К таким продуктам относятся:

колбасы, сосиски, наггетсы;

чипсы, печенье, сладкие батончики;

газированные напитки, соки из концентратов;

мороженое, йогурты со вкусом;

сухие завтраки, готовые блюда из супермаркета.

14% смертей — на совести UPF

Международная группа ученых исследовала данные из восьми стран — от США до Колумбии. Их вывод: чем больше ультраобработанной пищи в рационе, тем выше риск преждевременной смерти.

В США и Великобритании, где UPF составляют более половины суточных калорий, до 14% смертей могут быть связаны именно с этим типом питания. А в Бразилии и Колумбии, где UPF — менее 20% в ежедневном меню, показатель смертности ниже — около 4%.

— Прослеживается связь между высоким уровнем потребления UPF и ухудшением здоровья, вероятно, из-за содержания дополнительных химических веществ, которые появляются во время промышленной обработки.

Споры продолжаются

Некоторые эксперты призвали не делать поспешных выводов. По их мнению, вредным может быть не сам факт переработки, а высокая калорийность, чрезмерное количество соли, сахара и жиров.

Ни одно исследование не доказало однозначно, что именно UPF вызывает раннюю смерть, — отметил профессор статистики Кевин Макконвей.

По его словам, на здоровье влияют также уровень активности, образ жизни и финансовое положение.

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