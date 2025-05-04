Еда и рецепты

Биг-Мак может украсть годы жизни! Почему ультраобработанная пища ухудшает здоровье

Анастасия Жиденко, редактор сайта 04 мая 2025, 19:00
ультраобработанная еда
Фото Pexels
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