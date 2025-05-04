Їжа та рецепти

Біг-Мак може вкрасти роки життя! Чому ультраоброблена їжа погіршує здоровʼя

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 04 Травня 2025, 19:00
ультраоброблена їжа
Фото Pexels
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