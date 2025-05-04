Біг-Мак може вкрасти роки життя! Чому ультраоброблена їжа погіршує здоровʼя

Печиво, сосиски, заморожена піца та навіть дитяче харчування — усе це може бути не просто зручним перекусом, а потенційною загрозою для здоров’я.

Нове міжнародне дослідження попереджає: регулярне споживання так званої ультраобробленої їжі (UPF) може підвищити ризик передчасної смерті. Про це зазначив BBC.

Що таке UPF

Ультраоброблені продукти (UPF) — це їжа, яка зазвичай виготовляється з п’яти й більше інгредієнтів, більшість із яких не зустрічаються на домашній кухні. Йдеться про стабілізатори, підсолоджувачі, ароматизатори, барвники, емульгатори — усе, що робить їжу смачною і швидкою, але не завжди безпечною.

До таких продуктів належать:

ковбаси, сосиски, нагетси;

чипси, печиво, солодкі батончики;

газовані напої, соки з концентратів;

морозиво, йогурти зі смаком;

сухі сніданки, готові страви з супермаркету.

14% смертей — на совісті UPF

Міжнародна група вчених дослідила дані з восьми країн — від США до Колумбії. Їх висновок: чим більше ультраобробленої їжі в раціоні, тим вищий ризик передчасної смерті.

У США та Великій Британії, де UPF становлять понад половину добових калорій, до 14% смертей можуть бути пов’язані саме з цим типом харчування. А у Бразилії та Колумбії, де UPF — менше ніж 20% у щоденному меню, показник смертності нижчий — близько 4%.

— Простежується зв’язок між високим рівнем споживання UPF і погіршенням здоров’я, ймовірно, через вміст додаткових хімічних речовин, які з’являються під час промислової обробки.

Суперечки тривають

Деякі експерти закликали не робити поспішних висновків. На їхню думку, шкідливим може бути не сам факт перероблювання, а висока калорійність, надмірна кількість солі, цукру та жирів.

Жодне дослідження не довело однозначно, що саме UPF спричиняє ранню смерть, — зазначив професор статистики Кевін Макконвей.

За його словами, на здоров’я впливають також рівень активності, спосіб життя та фінансове становище.

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