Для тебя Новости

Самые популярные имена в Украине 2026: какие имена чаще всего выбирают родители

Юлия Хоменко, редактор сайта 17 августа 2026, 16:00 3 мин.
Самые популярные имена в Украине 2026: названы фавориты среди девочек и мальчиков
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь