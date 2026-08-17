Самые популярные имена в Украине 2026: какие имена чаще всего выбирают родители

Выбор имени для малыша — это всегда волнующий ритуал, в котором переплетаются семейные традиции, современные тренды и мечты родителей о счастливом будущем своего ребенка.

Министерство юстиции Украины подвело итоги первого полугодия, определив, какими были самые популярные имена в Украине за этот период. Статистика свидетельствует об интересном сочетании стабильности и тяги к экзотике.

Самые популярные имена в Украине 2026: кто возглавил рейтинг

Несмотря на то, что мода на имена постоянно меняется, некоторые варианты годами удерживают первенство. Анализируя данные за первые шесть месяцев года, можно четко увидеть, какие самые популярные имена в Украине 2026 года родители выбирали чаще всего. География распространения этих имен охватывает фактически все регионы страны.

В женском рейтинге золото уверенно удерживает София, а среди мальчиков лидирует Артем. Однако конкуренция в первой десятке очень высокая.

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Какие самые популярные имена в Украине 2026 года выбирали для девочек и мальчиков

Если ты планируешь пополнение в семье и хочешь знать, какие варианты сейчас на пике моды, обратите внимание на этот список. В ТОП-10 женских имен, по данным Минюста, вошли:

София, Злата и Милана;

Эмилия, Анна и Анастасия;

Полина, Мария, Соломия и Ева.

Среди мужских имен родители чаще всего отдавали предпочтение таким вариантам:

Артем, Александр и Матвей;

Максим, Тимофей и Богдан;

Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.

Интересно, что в списке рядом с классическими именами (например, Анна или Дмитрий) все прочнее закрепляются такие варианты, как Давид и Соломия, что свидетельствует о возвращении к архаичным коренным традициям.

Несмотря на общую тенденцию, многие родители стремятся подчеркнуть уникальность своего ребенка с первых дней его жизни. Выясняя, какие самые распространенные имена в Украине в 2026 году, невозможно обойти вниманием и редко употребляемые варианты.

В этом году фантазия украинцев не знала границ. В реестрах рядом с традиционными именами появились настоящие жемчужины.

Редко употребляемые женские имена: Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава.

Редко употребляемые мужские имена: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий.

Как видим, украинцы все чаще выбирают двойные имена или обращаются к древнеславянским корням, создавая собственный неповторимый стиль.

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