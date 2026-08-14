Пожаловалась омбудсмену: женщине вернули почти 135 тыс. грн выплат от ПФУ

В Украине социальные гарантии нередко приходится буквально отвоевывать через официальные жалобы и проверки. Очередным примером успешной защиты прав граждан стала история женщины, которой Пенсионный фонд долгое время отказывался выплачивать законно начисленные средства. Речь идет о внушительной сумме — почти 135 тысячах гривен.
Когда закон на стороне гражданина, а ПФУ — бездействует
Мать, самостоятельно воспитывающая детей, оказалась в сложной ситуации: несмотря на подтвержденное право на выплаты, деньги на ее счет не поступали. После безрезультатных попыток решить вопрос напрямую с чиновниками, женщина обратилась за помощью в Офис Омбудсмена Украины.
Как сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, по данному заявлению было незамедлительно открыто производство.
— Я открыл производство с требованием к Пенсионному фонду устранить нарушения. Результат есть: право семьи на социальную защиту восстановлено, а матери наконец-то вернули задолженность в полном объеме, — подчеркнул Омбудсмен.
Тревожная тенденция: количество жалоб выросло в три раза
Случай этой женщины, к сожалению, не является исключением. Статистика Офиса Омбудсмена указывает на серьезные системные сбои в сфере социальных выплат семьям с детьми.
С начала года к правозащитникам поступило уже 523 обращения по поводу нарушения прав семей. Для сравнения: за весь прошлый год таких жалоб было всего 171. То есть количество случаев, когда людям приходится выбивать свои деньги через Уполномоченного, выросло втрое.
Результаты работы Офиса Омбудсмена за текущий год:
- Открыто более 470 производств по жалобам родителей;
- На данный момент успешно решено 137 дел;
- Украинским семьям суммарно вернули более 3,3 миллиона гривен.
Куда обращаться, если ваши права нарушают
Если вы столкнулись с несправедливостью, необоснованным отказом в выплатах или бюрократической волокитой, правозащитники советуют не ждать, а действовать. Подать обращение в Офис Омбудсмена можно несколькими способами:
- Лично: г. Киев, ул. Институтская, 21/8.
- Дистанционно: отправить письмо на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua.
- По телефону: позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 1678.
Защита прав детей и социальная поддержка семей остаются приоритетом, особенно в условиях военного положения, когда каждая гривна для украинских семей имеет критическое значение.
Напомним, ранее мы рассказывали о государственной программе еЯсли: кто имеет право на участие и как правильно подать заявку.
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