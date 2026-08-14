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Пожаловалась омбудсмену: женщине вернули почти 135 тыс. грн выплат от ПФУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 августа 2026, 12:00 3 мин.
Как вернуть деньги на детей от ПФУ: кейс на 135 тысяч гривен
Фото Pexels

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