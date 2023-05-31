Щоб у майбутньому жити у здоровому інклюзивному суспільстві: як говорити з дітьми про інвалідність

Попри те, що Україна вже багато років поспіль розвиває інклюзивність, українцям досі “незручно” говорити на такі теми. Особливо, батьки не знають, як правильно пояснити дитині, чому людина з інвалідністю чи втратила кінцівку.

На жаль, через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, постійні ворожі обстріли та руйнування, рівень інвалідності зріс. Дедалі більше військових та цивільних людей отримують тяжкі поранення, що призводять до ампутації. Тому ми дедалі частіше їх бачимо та говоримо про них.

Батьки мають розвивати правильне й толерантне ставлення дітей до людей з інвалідністю, щоб усі ми жили у здоровому інклюзивному суспільстві.

Заступниця керівника ініціативи Доступно.UA Наталія Пархитько розповіла, як коректно говорити з дітьми про інвалідність.

Як правильно говорити з дітьми про інвалідність

Почати треба з себе

Дитина лише починає формувати світогляд, тут велику роль відіграють батьки. Якщо вони відчувають страх і розгубленість, коли бачать людину з інвалідністю, дитина відчуватиме те саме.

Якщо батьки засуджують чи некоректно обговорюють інших людей та їхній стан здоров’я, дитина вважатиме, що це норма. Тому у майбутньому повторюватиме слова батьків.

Розповісти більше про людей з інвалідністю

Діти краще сприймають інформацію у форматі гри. Таким способом можна обговорювати різні теми. Також можна показати навчальний мультфільм, у якому розповідають про людей з інвалідністю.

Крім цього, зараз іграшки теж стають інклюзивними. Є ляльки для дівчаток з протезами, на кріслі колісному, а також різні конструктори з пандусами.

Тож за допомогою таких іграшок теж можна розповісти дитині більше про людей з інвалідністю.

Розмовляти відверто, але не провокувати співчуття

Переважно люди з інвалідністю не люблять прояви співчуття. Вони хочуть, щоб їх поважали, суспільство сприймало їх й не вирізняло, а також, щоб був простір для активного життя.

Тому не варто казати дитині, що людина з інвалідністю страждає, хворіє та є жертвою. Треба наголошувати на позитиві. Пояснювати, що за допомогою протезів та крісел колісних люди можуть пересуватися та бути активними.

Крім цього, батьки мають пояснювати, що діти з певними порушеннями здоров’я теж мають друзів, іграшки та цікаві хобі.

Не заважати дружити з дітьми з інвалідністю

Якщо дитина хоче погратися та дружити з дитиною з інвалідністю, не варто цьому заважати. Слід пояснити, що інколи поведінка нового друга може бути незвичною для інших, але з ними можна весело проводити час і спілкуватися.





Не заважати ставити запитання

Часто, коли діти бачать людей на кріслах колісних чи з протезом, вони запитують, що не так з ногою чи рукою. Батьки часто відповідають, що про таке не можна питати.

Але зазвичай люди з протезами або люди, які пересуваються на кріслі колісному, відкриті до того, щоб розповісти про себе. Не варто заважати дитині цікавитися й дізнаватися більше.

Також можна вдома розповісти більше про протезування, показати відео, як люди з протезами ходять, бігають тощо.

Використовувати правильну термінологію

Коректна термінологія дорослого завжди буде гарним прикладом для наслідування дитиною. Насамперед треба уникати слів “інвалід”, “каліка”, промовлених як образа. Не варто вживати їх у побуті, якщо хтось інший зробив щось неправильно. Крім цього, правильно називати людей з інвалідністю:

люди дощу — люди з розладом аутистичного спектра; сонячні люди — люди із синдромом Дауна; метелики — люди з бульозним епідермолізом; особливі люди — люди з інвалідністю.

В українському суспільстві багато тем залишаються “табу”, бо дорослі не знають, як правильно пояснювати дітям певні речі. Вони сподіваються, що хтось зробить це за них, приміром, вчителі у школі. Але батьки також мають докласти своїх зусиль. Раніше ми розповідали, коли варто починати статеве виховання дитини.

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