Це майже кожен десятий з нас! В Україні значно зросла кількість людей з інвалідністю

Щодня війна калічить не тільки наші душі, а насамперед тих, хто нас захищає, живе на лінії зіткнення, страждає від підлих ударів росіян або ж через інші причини. Кількість людей з інвалідністю в Україні зростає швидкими темпами. Читай у нашому матеріалі детальніше — скільки в Україні людей з інвалідністю.

Скільки в Україні людей з інвалідністю — оновлені дані

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час відкриття відновленого Всеукраїнського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю повідомила, скільки людей з інвалідністю є нині в Україні.

В Україні 3 млн людей з інвалідністю. Було 2,7 млн. За півтора року ми бачимо приріст приблизно у 300 тис., — повідомила Жолнович.

Крім цього Жолнович розповіла, що в Україні нині не вистачає фахівців з реабілітації, а також місць, де цю реабілітацію можна було б пройти. Людям потрібно відновлювати функціональність, адже їхня кількість продовжує зростати.

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Прикрим є те, що коштів на ремонт, відновлення та побудову реабілітаційних центрів для людей з інвалідністю не залишається через витрати на оборону, про що також заявила Оксана Жолнович.

Допомогти розвити цей напрямок Україні можуть міжнародні партнери та організації. Рівень ампутацій в Україні сягнув кількості під час Першої світової війни. Про це повідомляв The Wall Street Journal.

За цифрами, що наводять у матеріалі, це від 20 до 50 тис. людей, які втратили одну або більше кінцівок. Протезування інколи може сягати €50 тис., а суми, що отримують військові або цивільні під час поранення, цього покрити не здатні.

Раніше ми розповідали, як пояснити дитині, чому в людини немає кінцівки.

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