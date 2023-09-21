Війна в Україні

Це майже кожен десятий з нас! В Україні значно зросла кількість людей з інвалідністю

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 19:00
В Україні понад 3 млн людей з інвалідністю — оновлені дані
Фото: Pexels

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