Поради
Ексклюзив

“Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок?”

Відповідає
Олена Іванова
Олена Іванова

психологиня, сертифікована травма-терапевтка

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Вересня 2023, 17:00
Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок
Фото: Instagram

Поради

“Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок?”
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Олена Іванова
Олена Іванова
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