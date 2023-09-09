Советы
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“Как объяснить ребенку, почему у людей нет конечностей?”

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Елена Иванова

психолог, сертифицированный травма-терапевт

Диана Просяник, редактор сайта 09 сентября 2023, 17:00
Як пояснити дитині, чому у людей немає кінцівок
Фото: Unsplash

Советы

“Как объяснить ребенку, почему у людей нет конечностей?”
Отвечает
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психолог, сертифицированный травма-терапевт

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