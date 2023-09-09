“Как объяснить ребенку, почему у людей нет конечностей?”

Из-за войны в Украине десятки тысяч людей нуждаются в протезировании и обеспечении вспомогательными средствами реабилитации, пишет Министерство социальной политики Украины. Издание The Wall Street Journal сообщает, что за 17 месяцев широкомасштабного вторжения около 50 тысяч украинцев потеряли руки или ноги.

Психолог благотворительного фонда Голоси дітей Елена Иванова поделилась советами о том, как правильно говорить с ребенком о людях, которые потеряли конечности, какие мультфильмы посмотреть на эту тему и, как сказать, что близкому человеку ампутировали ногу или руку.

Как подготовить ребенка к тому, что существуют люди без конечностей?

Из-за войны в нашем обществе все чаще появляются люди на протезах, колесном кресле и на костылях. Мы должны быть готовыми к этому. Родителям нужно самим начинать говорить с детьми, что существуют люди без рук и ног. Я рекомендую использовать специальные игрушки на колесном кресле. Прежде всего родители должны объяснить ребенку, что это такой же человек, как и он.

Сейчас также смотрят

Избегаем таких слов, как больной, инвалид и худшие их варианты. Также я бы не говорила ребенку, что человек с протезом — это робот или супермен. В первую очередь — это человек, который, скорее всего, нас защищал на фронте, или же пострадал в результате обстрелов в условно безопасном городе. Если видим, что это военный, то акцентируем именно на героизме человека, мужестве и силе.

Также детям нужно рассказывать, что ампутируют конечности не только взрослым, но и детям, которые так же будут ходить в садик и школу. Родители могут сочинить сказку самостоятельно, где будет история человека, который потерял конечность, чтобы объяснить ребенку эту тему.

Нужно сделать акцент на том, что можно лишиться конечности, но нельзя забрать у человека счастье.

Кстати, у меня живет кот с тремя лапами. Сын спас его от собак, когда котенку было 3 месяца. Всю его жизнь он живет на трех лапах, что не мешает ему быть любимцем семьи. В то же время это демонстрирует детям, что отсутствие конечности не делает кого-то хуже.

Близкий человек потерял конечность: как не травмировать ребенка?

Если близкий или знакомый человек потерял руку или ногу, то, скорее всего, ребенок знает, почему это произошло. Например, дядя ребенка участвовал в боевых действиях из-за чего потерял конечности. Ребенку нужно объяснить: дядя находится в госпитале, его лечат и делают все возможное, чтобы с ним все было хорошо. Однако так случилось, что у него нет руки или ноги.

Родителям нужно подчеркнуть, что с дядей (или другим близким человеком), они будут видеться, как раньше до войны и будут любить его в любом виде. Также стоит добавить: нашему дяде будет трудно без конечности, но он будет пытаться справиться с этим.

Детям важно говорить правду, но подавать информацию с учетом их возраста. Они дофантазируют то, что им не сказали взрослые, поэтому с ними обязательно нужно все проговорить.

Стоит сказать ребенку о его чувствах: тебе может быть страшно. Ты не знаешь, как себя вести рядом с дядей, и я не знаю. Мы будем вместе учиться этому. Если ребенку 3-5 лет, то рассказываем ему эту ситуацию через сказки, истории и игры. Можно взять куклу, у которой есть проблемы с конечностями, или мягкую игрушку и пытаться пришить ногу. Леча игрушку, можно объяснять, что такое тоже случилось с близким человеком ребенка.

Толерантное поведение ребенка к людям без конечностей

Чем меньше ребенок, тем непосредственнее реакция его будет при встрече с людьми, которые потеряли руку или ногу. Мы можем говорить с ним на эту тему, долго объяснять, как вести себя с людьми, которые потеряли конечность, но ребенок отреагирует по-своему.

Очень важно, чтобы взрослые не чувствовали смущения и вины перед людьми, которые потеряли конечности, ведь дети быстро это считывают. Не запрещайте детям говорить на эту тему и смотреть на человека, ведь это еще больше привлекает внимание.

Лучше сказать: мы с тобой говорили, что сейчас есть много мужчин и женщин, которые потеряли ногу или руку. Среди них есть военные, которые потеряли конечность, когда нас защищали. Теперь они носят протез, чтобы иметь возможность передвигаться.

Мы можем не знать, почему человек потерял конечность. Ребенку нужно объяснить, если человек захочет, то он именно об этом расскажет. Скажите малышу, что любые расспросы человека о его здоровье, теле, внешности — это нарушение его границ. Объясните ему, что человеку без конечностей было бы спокойнее, если бы не было этого лишнего внимания.

То есть не стоит долго смотреть на него, показывать пальцами и расспрашивать о том, как человек потерял ногу или руку. Ведь любое повышенное внимание и жалость к человеку без конечностей вызывают у него неприятные эмоции. Также подчеркните ребенку, что можно предлагать свою помощь этим людям, но стоит помнить: они имеют право отказаться от нее, и это нормально.

Не нужно заставлять ребенка благодарить военных без конечностей. Можно показать ребенку жест благодарности, когда прикладываем руку к сердцу, если он стесняется подходить. Однако ребенок должен это делать по собственному желанию.

Ребенок боится, что тоже может потерять ногу или руку: что говорить?

Дети с 5 лет знают, что в Украине идет война. Они слышат от взрослых, что условно безопасные города обстреливают. Если видим, что ребенок испугался, когда увидел человека без конечности, мы говорим: я вижу, что тебе страшно. У нас идет война, но ты же помнишь, если слышим сигнал воздушной тревоги, то идем в укрытие или коридор по правилу двух стен. Мы делаем все для того, чтобы быть в безопасности. ПВО и военные защищают нас.

Детям можно говорить об Іграх нескорених, где люди с инвалидностью борются за свои награды. Таким образом, у детей воспитывается уважение к таким людям.

Книги и мультфильмы для детей о людях с инвалидностью

Я составила небольшой список книг и мультфильмов на соприкасающуюся тему, которые можно почитать и посмотреть с ребенком. Это истории, в которых герои на протезах, на колесном кресле или восстанавливаются от других травм:

Таємні історії маленьких і великих перемог Тани Стус. В разделе История, которую рассказала боль главные герои — военный и его боль;

Кожна грудочка землі Ольги Войтенко. Отец главной героини возвращается после ранения на войне домой и учится заново ходить на протезах, а затем участвует в соревнованиях по бегу;

Різдвозавр Тома Флетчера. Главный герой Уильям — на колесном кресле;

Світ без меж Анастасии Степулы — для детей и взрослых о многообразии и равенстве;

Сміховисько Светланы Ройз о девочке, которая восстанавливается после испытаний войны.

Также дети могут посмотреть:

мультипликационные серии Как приручить дракона, где главные герои — Иккинг с протезом ноги и Беззубик с протезом на части хвоста — стали вожаками для людей и драконов;

короткометражный мультфильм Скарлетт о девушке, у которой после болезни была ампутирована ножка, но она снова начала танцевать и помогать другим;

короткометражный мультфильм Подарок о том, как мама подарила сыну собачку с тремя лапками — и как собачка смогла помочь парню;

короткометражный фильм Цирк бабочек для детей от 12 лет;

мультсериал Улица сезам;

мультсериал Щенячий патруль 7 сезон;

мультсериал Дружные мопсы.

Ранее мы рассказывали, что такое детская агрессия и как ее обуздать.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.