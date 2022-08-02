Помоги своему ребенку: что такое детская агрессия и как ее обуздать

В каждом человеке заложен базовый набор эмоций. Однако в обществе почему-то принято разделять свои чувства на хорошие и плохие, то есть делать что-то запретным.

Для нашей психики подавлять любые из них — опасно и может привести к неприятному финалу. Но проживать их тоже нужно экологично.

Паттерны высвобождения своих эмоций мы формируем еще в детстве, когда с родительской помощью учимся проживать взлеты и неудачи, радость и печаль.

Но что делать с табуированными эмоциями и реакциями, с которыми не могут справиться даже взрослые, не говоря уже о том, чтобы научить справляться с ними ребенка?

Речь идет об агрессии. Высвобождение детьми энергии такого рода может взволновать, разозлить, поставить в тупик и огорчить взрослого. Ведь обычно она ассоциируется с враждебным и разрушительным поведением.

Во время войны, огромного стрессового фактора, агрессивность у детей может повыситься. Но что если взрослые зря табуируют агрессию и с ней можно легко справиться без лишних нервов?

Все об агрессии у детей и ее высвобождении рассказала детский психолог, специалист благотворительного фонда Запорука Наталья Булатевич.

Все об агрессии

Каждая эмоция заложена в нас не просто так. Все они формировались у предков еще в начале человеческого существования, чтобы наш вид мог лучше адаптироваться и выживать. Поэтому у каждой эмоции есть своя функция.

Одно из значений слова агрессивный — тот, кого ведет вперед мощная энергия. Функциональное назначение энергии агрессии — это сила и самоподдержка для осуществления любых действий.

Агрессия приводит наше тело в состояние полной боевой готовности, стимулирует выход необходимых гормонов, чтобы мы были эффективны в бою и выжили.

Сейчас ничего не изменилось и наш организм тоже стремится выжить. Итак, агрессия и злоба — это особое поведение ребенка, в котором проявляется его сила и стремление к выживанию.

“Я тебя люблю” — тоже агрессия: как выглядит эмоция под прикрытием

В общепринятом понимании, когда речь идет об агрессии, все представляют драку, ссору, брань и т.д.

Но это далеко не все формы. Некоторые в нашем обществе даже поощряются. Речь идет об экологических проявлениях этой энергии.

К примеру, поступление в вуз, участие в соревнованиях и заслуженная победа — это достаточно агрессивные действия, сопровождающиеся значительным возбуждением и подъемом энергии.

Это и есть экологическая социализация агрессивных потребностей, когда учитываются интересы как отдельного человека, так и общества в целом.

Поэтому хорошим эмоциональное воспитание можно считать, когда агрессивные потребности не блокируются, а направляются на определенные достижения, активность ребенка.

Интересный факт: подойти и сказать “я тебя люблю” — не менее агрессивное действие, чем сказать “я тебя ненавижу”. Ведь эти слова заряжены одинаково сильной энергией действия.

Подавлять агрессию — это хорошо?

В современном мире гнев — чувство, которое пугает взрослых больше всего. Малыш быстро считывает настроения родителей, потому и учится подавлять свои эмоции.

К тому же сама эмоция гнева может пугать ребенка своей новизной и неясностью. Поэтому вполне логично, что малыш не будет знать, как справиться со своими чувствами.

Хотя внешне подавить эмоции вполне возможно, само чувство живет глубоко внутри, скрытое от мира, и может быть разрушительным, если его длительное время не проявлять.

Это словно сдержать вулкан внутри себя или проглотить бомбу. Можно выиграть время, но последствия будут еще хуже.

Взрослые, у которых заблокирована агрессивность, страдают различными заболеваниями, могут быть подвержены неконтролируемым вспышкам ярости, страдать разного рода зависимостями и т.д.

Что происходит с ребенком в случае запрета сердиться?

Гнев, агрессивная энергия и ощущение собственного “я” шагают рука об руку. Когда ребенок осознает недопустимость выражения гнева, его “я” становится размытым.

В результате ребенок держит мышцы в напряжении, скрывает мысли, перестает чувствовать собственные границы. А организм в это время ищет способы, чтобы выпустить пару.

Выпустить пару надо хоть каким-то образом, поэтому детей, скрывающих гнев, можно легко заметить. Чтобы выразить злость, они используют собственное тело:

грызут ногти;

расчесывают себя;

накручивают волосы;

страдают энурезом или энкопрезом;

оскорбляют детей и взрослых, которые их окружают: дерутся, толкаются, щиплются, ругаются и т.д.;

им свойственны страшные сны, ведь таким образом их сдержанный гнев приходит во сне в виде страшных персонажей.

Что делать родителям: как помочь ребенку справиться с агрессией

Взрослый — это точка опоры для ребенка. Малыш всегда рассчитывает на взрослого, который не сломается под натиском эмоций, а поможет угомонить бурю.

В конце концов ты единственный надежный взрослый заботливый человек, кто может и должен помочь ребенку встретиться с негативом и агрессией.

Сначала ты

Но все мы люди и у всех есть свои переживания, поэтому первое, что необходимо сделать взрослому, — поговорить о своем ресурсе. Только так можно качественно помочь малышам.

Высвобождаем энергию

Поскольку агрессия — это застрявшая в теле энергия, то ее нужно обязательно высвободить. Задача взрослого — научить ребенка делать это экологично.

Можно придумать много физических активностей в форме игры и игрушки:

битва подушками; побить боксерскую грушу; написать на бумажке имя или нарисовать лицо и потоптать ногой, порвать бумагу.

На самом деле есть еще множество вариаций и возможных выходов агрессии — в основе должна быть физическая активность или творчество.

Обсуждаем эмоции

Последний, очень важный этап помощи ребенку в познании своих эмоций, — это их обсуждение.

Такой своеобразный самоанализ не только помогает развивать осознанность. В дальнейшем это поможет легализовать все чувства и унять себя.

В конце прожитого дня обсудите те ситуации, с которыми встретился ребенок и, в частности, вызывавшие раздражение и злобу.

Важно делать это без крика или осуждения, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности и не закрывались.

Часто за злобой стоит другая эмоция, например, грусть из-за чего-то, что не сбылось или не сделалось. Дайте возможность погрустить об этом.

Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.

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А что если ребенок не идет на разговор? Что делать, если малыш закрылся в себе из-за войны? Мы уже писали, как помочь ребенку и какой подход к нему следует применить взрослому.

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