Помоги своему ребенку: что такое детская агрессия и как ее обуздать

В каждом человеке заложен базовый набор эмоций. Однако в обществе почему-то принято разделять свои чувства на хорошие и плохие, то есть делать что-то запретным.
Для нашей психики подавлять любые из них — опасно и может привести к неприятному финалу. Но проживать их тоже нужно экологично.
Паттерны высвобождения своих эмоций мы формируем еще в детстве, когда с родительской помощью учимся проживать взлеты и неудачи, радость и печаль.
Но что делать с табуированными эмоциями и реакциями, с которыми не могут справиться даже взрослые, не говоря уже о том, чтобы научить справляться с ними ребенка?
Речь идет об агрессии. Высвобождение детьми энергии такого рода может взволновать, разозлить, поставить в тупик и огорчить взрослого. Ведь обычно она ассоциируется с враждебным и разрушительным поведением.
Во время войны, огромного стрессового фактора, агрессивность у детей может повыситься. Но что если взрослые зря табуируют агрессию и с ней можно легко справиться без лишних нервов?
Все об агрессии у детей и ее высвобождении рассказала детский психолог, специалист благотворительного фонда Запорука Наталья Булатевич.
Каждая эмоция заложена в нас не просто так. Все они формировались у предков еще в начале человеческого существования, чтобы наш вид мог лучше адаптироваться и выживать. Поэтому у каждой эмоции есть своя функция.
Одно из значений слова агрессивный — тот, кого ведет вперед мощная энергия. Функциональное назначение энергии агрессии — это сила и самоподдержка для осуществления любых действий.
Одно из значений слова агрессивный — тот, кого ведет вперед мощная энергия. Функциональное назначение энергии агрессии — это сила и самоподдержка для осуществления любых действий.
Агрессия приводит наше тело в состояние полной боевой готовности, стимулирует выход необходимых гормонов, чтобы мы были эффективны в бою и выжили.
Сейчас ничего не изменилось и наш организм тоже стремится выжить. Итак, агрессия и злоба — это особое поведение ребенка, в котором проявляется его сила и стремление к выживанию.
В общепринятом понимании, когда речь идет об агрессии, все представляют драку, ссору, брань и т.д.
Но это далеко не все формы. Некоторые в нашем обществе даже поощряются. Речь идет об экологических проявлениях этой энергии.
К примеру, поступление в вуз, участие в соревнованиях и заслуженная победа — это достаточно агрессивные действия, сопровождающиеся значительным возбуждением и подъемом энергии.
Это и есть экологическая социализация агрессивных потребностей, когда учитываются интересы как отдельного человека, так и общества в целом.
Поэтому хорошим эмоциональное воспитание можно считать, когда агрессивные потребности не блокируются, а направляются на определенные достижения, активность ребенка.
Поэтому хорошим эмоциональное воспитание можно считать, когда агрессивные потребности не блокируются, а направляются на определенные достижения, активность ребенка.
Интересный факт: подойти и сказать “я тебя люблю” — не менее агрессивное действие, чем сказать “я тебя ненавижу”. Ведь эти слова заряжены одинаково сильной энергией действия.
В современном мире гнев — чувство, которое пугает взрослых больше всего. Малыш быстро считывает настроения родителей, потому и учится подавлять свои эмоции.
К тому же сама эмоция гнева может пугать ребенка своей новизной и неясностью. Поэтому вполне логично, что малыш не будет знать, как справиться со своими чувствами.
Хотя внешне подавить эмоции вполне возможно, само чувство живет глубоко внутри, скрытое от мира, и может быть разрушительным, если его длительное время не проявлять.
Это словно сдержать вулкан внутри себя или проглотить бомбу. Можно выиграть время, но последствия будут еще хуже.
Это словно сдержать вулкан внутри себя или проглотить бомбу. Можно выиграть время, но последствия будут еще хуже.
Взрослые, у которых заблокирована агрессивность, страдают различными заболеваниями, могут быть подвержены неконтролируемым вспышкам ярости, страдать разного рода зависимостями и т.д.
Гнев, агрессивная энергия и ощущение собственного “я” шагают рука об руку. Когда ребенок осознает недопустимость выражения гнева, его “я” становится размытым.
В результате ребенок держит мышцы в напряжении, скрывает мысли, перестает чувствовать собственные границы. А организм в это время ищет способы, чтобы выпустить пару.
Выпустить пару надо хоть каким-то образом, поэтому детей, скрывающих гнев, можно легко заметить. Чтобы выразить злость, они используют собственное тело:
Взрослый — это точка опоры для ребенка. Малыш всегда рассчитывает на взрослого, который не сломается под натиском эмоций, а поможет угомонить бурю.
В конце концов ты единственный надежный взрослый заботливый человек, кто может и должен помочь ребенку встретиться с негативом и агрессией.
Но все мы люди и у всех есть свои переживания, поэтому первое, что необходимо сделать взрослому, — поговорить о своем ресурсе. Только так можно качественно помочь малышам.
Поскольку агрессия — это застрявшая в теле энергия, то ее нужно обязательно высвободить. Задача взрослого — научить ребенка делать это экологично.
Можно придумать много физических активностей в форме игры и игрушки:
На самом деле есть еще множество вариаций и возможных выходов агрессии — в основе должна быть физическая активность или творчество.
Последний, очень важный этап помощи ребенку в познании своих эмоций, — это их обсуждение.
Такой своеобразный самоанализ не только помогает развивать осознанность. В дальнейшем это поможет легализовать все чувства и унять себя.
В конце прожитого дня обсудите те ситуации, с которыми встретился ребенок и, в частности, вызывавшие раздражение и злобу.
В конце прожитого дня обсудите те ситуации, с которыми встретился ребенок и, в частности, вызывавшие раздражение и злобу.
Важно делать это без крика или осуждения, чтобы малыши чувствовали себя в безопасности и не закрывались.
Часто за злобой стоит другая эмоция, например, грусть из-за чего-то, что не сбылось или не сделалось. Дайте возможность погрустить об этом.
Благотворительный фонд Запорука запустил бесплатную горячую линию психологической поддержки для украинцев в условиях войны. Сегодня важно не оставаться наедине со своими эмоциями и страхами. Физическая безопасность — наша базовая потребность. Но психологическая стабильность играет не меньшую роль.
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А что если ребенок не идет на разговор? Что делать, если малыш закрылся в себе из-за войны? Мы уже писали, как помочь ребенку и какой подход к нему следует применить взрослому.
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