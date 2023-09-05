Открыть окошко в мир знаний: как научить ребенка быстро читать и когда нужно освоить этот навык

Чтение — это окошко в мир знаний, фантазий и новых горизонтов. Умение читать расширяет кругозор и дает ребенку возможность самостоятельно усваивать информацию.

Однако начальный путь к этому может быть вызовом как для малышей, так и для взрослых. Но все же, есть несколько способов сделать это эффективно, интересно и незабываемо.

Подробнее о том, как быстро научить ребенка читать, рассказали в материале сайта Новая украинская школа. Советы дала методистка, автор учебников НУШ и методических пособий для учителей Инна Большакова.

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Когда начинать учить ребенка читать

Инна Большакова отмечает, что возраст ребенка не всегда является главным фактором, когда речь идет об обучении чтению. Главное — наблюдать за готовностью малыша начать этот увлекательный путь. Признаки готовности могут включать:

увлекательное рассматривание книг и совместное чтение с родителями;

любознательность к изображениям и историям на страницах книг;

вопросы к родителям о том, как понять текст: что здесь написано?, как прочитать эту букву? и т.д.

Такая заинтересованность может возникнуть у четырехлетнего малыша, у шестилетнего, или же у первоклассника. Это нормальный процесс. Если ребенок не умеет читать до школы, не стоит паниковать — школьная программа предусматривает обучение чтению в первом классе.

На овладение чтением влияют различные аспекты: от нейрофизиологических особенностей до поддержки со стороны родителей. Стоит помнить, что каждый ребенок индивидуален и соответственно имеет собственный темп овладения навыками чтения.

Большинство детей начинают интересоваться книгами задолго до того, как они готовы научиться читать. Важно определить правильный момент, чтобы чтение стало увлекательным хобби для малышей, а не обузой.

Поэтому, если ты заметил(-а), что ребенок проявляет интерес к книгам, настало время изучать основы: звуки, буквы и даже букварь.

В нем последовательно и по классической схеме изложено обучения чтению — звук-буква-слог-слово-предложение. Такой подход обеспечивает последовательное и понятное обучение чтению от простого к сложному.

Как научить ребенка быстро читать

Конечно, уметь читать должны все дети. Каждый делает это по-разному и в своем темпе. Однако что делать, если малыш уже научился читать по слогам, но быстро читать еще не умеет? Есть несколько упражнений, которые помогут твоему ребенку научиться читать “по-взрослому”.

Подробнее о них рассказала логопед Влада Бушуева для сайта Всеосвіта.

Логопед отмечает, что очень важно, чтобы ребенок не только умел читать быстро, но и понимал, о чем именно идет речь в тексте. К тому же такой навык развивает интеллект малышей и делает речь более разнообразной, выразительной и многослойной.

Ускоряй темп чтения

Выбери текст, который подходит по возрасту твоему ребенку, и предложи ему прочитать его в комфортном для него ритме. Дай одну минуту для чтения. Когда время будет исчерпано, обозначь слово, на котором ребенок остановился.

После этого предложи прочитать текст еще раз. Из-за предварительного знакомства с материалом, на этот раз малыш сможет читать быстрее. Такое упражнение очень мотивирует ребенка, поскольку улучшение видно сразу.

Но, как советует логопед, один и тот же текст не стоит читать больше, чем трижды за одно занятие.

Волна

Выбери отрывок текста и выдели его определенным способом — рамкой, маркером и т.п. Начни с выделения нескольких предложений, а затем постепенно увеличивай их количество.

Сначала дай ребенку прочитать в привычном темпе без каких-либо ограничений во времени. Затем попроси прочитать тот же отрывок, повернув лист на 90 градусов. Третье прочтение — на 180 градусов, и четвертое — на 270 градусов.

Детям нравится экспериментировать, поэтому они будут заинтересованы в таком типе чтения, считая, что они суперлюди.

Однако в процессе выполнения этого упражнения убедись, что ребенок держит голову прямо и не наклоняет ее в разные стороны. Также Бушуева отмечает, что это упражнение подходит для тех, кто читает не менее 50 слов в минуту.

Пересказать собственными словами

Дай ребенку прочитать текст или прочитай ему вслух самостоятельно. Предложи пересказать содержание собственными словами. Можешь задавать вопросы о деталях, таких как особенности персонажей, описание предметов и т.д.

Данное упражнение развивает навыки понимания текста и выделения основного. А выполнение такого задания будет полезным даже для тех детей, кто имеет трудности с чтением.

Упражнение на внимательность

Попроси ребенка запомнить несколько слов (можешь выбрать: прочитать вслух устно или показать на бумаге). И потом предложи найти эти слова среди большого количества других.

Такое задание повышает зрительную память, внимание и способность быстро воспринимать информацию во время чтения. Для выполнения этого упражнения можно использовать расположенные в хаотичном порядке слова или текст из книги.

Также логопед советует, чтобы ребенок от этих упражнений получил максимальный результат, помнить о нескольких ключевых моментах.

Подбирай задания в соответствии с уровнем чтения ребенка; Выбирай интересный материал; Не перегружай ребенка; Похвали его за усилия и отмечай успехи — это побуждает к действию.

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