Открыть окошко в мир знаний: как научить ребенка быстро читать и когда нужно освоить этот навык

Чтение — это окошко в мир знаний, фантазий и новых горизонтов. Умение читать расширяет кругозор и дает ребенку возможность самостоятельно усваивать информацию.
Однако начальный путь к этому может быть вызовом как для малышей, так и для взрослых. Но все же, есть несколько способов сделать это эффективно, интересно и незабываемо.
Подробнее о том, как быстро научить ребенка читать, рассказали в материале сайта Новая украинская школа. Советы дала методистка, автор учебников НУШ и методических пособий для учителей Инна Большакова.
Инна Большакова отмечает, что возраст ребенка не всегда является главным фактором, когда речь идет об обучении чтению. Главное — наблюдать за готовностью малыша начать этот увлекательный путь. Признаки готовности могут включать:
Такая заинтересованность может возникнуть у четырехлетнего малыша, у шестилетнего, или же у первоклассника. Это нормальный процесс. Если ребенок не умеет читать до школы, не стоит паниковать — школьная программа предусматривает обучение чтению в первом классе.
На овладение чтением влияют различные аспекты: от нейрофизиологических особенностей до поддержки со стороны родителей. Стоит помнить, что каждый ребенок индивидуален и соответственно имеет собственный темп овладения навыками чтения.
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Большинство детей начинают интересоваться книгами задолго до того, как они готовы научиться читать. Важно определить правильный момент, чтобы чтение стало увлекательным хобби для малышей, а не обузой.
Поэтому, если ты заметил(-а), что ребенок проявляет интерес к книгам, настало время изучать основы: звуки, буквы и даже букварь.
Поэтому, если ты заметил(-а), что ребенок проявляет интерес к книгам, настало время изучать основы: звуки, буквы и даже букварь.
В нем последовательно и по классической схеме изложено обучения чтению — звук-буква-слог-слово-предложение. Такой подход обеспечивает последовательное и понятное обучение чтению от простого к сложному.
Конечно, уметь читать должны все дети. Каждый делает это по-разному и в своем темпе. Однако что делать, если малыш уже научился читать по слогам, но быстро читать еще не умеет? Есть несколько упражнений, которые помогут твоему ребенку научиться читать “по-взрослому”.
Подробнее о них рассказала логопед Влада Бушуева для сайта Всеосвіта.
Логопед отмечает, что очень важно, чтобы ребенок не только умел читать быстро, но и понимал, о чем именно идет речь в тексте. К тому же такой навык развивает интеллект малышей и делает речь более разнообразной, выразительной и многослойной.
Выбери текст, который подходит по возрасту твоему ребенку, и предложи ему прочитать его в комфортном для него ритме. Дай одну минуту для чтения. Когда время будет исчерпано, обозначь слово, на котором ребенок остановился.
После этого предложи прочитать текст еще раз. Из-за предварительного знакомства с материалом, на этот раз малыш сможет читать быстрее. Такое упражнение очень мотивирует ребенка, поскольку улучшение видно сразу.
Но, как советует логопед, один и тот же текст не стоит читать больше, чем трижды за одно занятие.
Но, как советует логопед, один и тот же текст не стоит читать больше, чем трижды за одно занятие.
Выбери отрывок текста и выдели его определенным способом — рамкой, маркером и т.п. Начни с выделения нескольких предложений, а затем постепенно увеличивай их количество.
Сначала дай ребенку прочитать в привычном темпе без каких-либо ограничений во времени. Затем попроси прочитать тот же отрывок, повернув лист на 90 градусов. Третье прочтение — на 180 градусов, и четвертое — на 270 градусов.
Детям нравится экспериментировать, поэтому они будут заинтересованы в таком типе чтения, считая, что они суперлюди.
Однако в процессе выполнения этого упражнения убедись, что ребенок держит голову прямо и не наклоняет ее в разные стороны. Также Бушуева отмечает, что это упражнение подходит для тех, кто читает не менее 50 слов в минуту.
Однако в процессе выполнения этого упражнения убедись, что ребенок держит голову прямо и не наклоняет ее в разные стороны. Также Бушуева отмечает, что это упражнение подходит для тех, кто читает не менее 50 слов в минуту.
Дай ребенку прочитать текст или прочитай ему вслух самостоятельно. Предложи пересказать содержание собственными словами. Можешь задавать вопросы о деталях, таких как особенности персонажей, описание предметов и т.д.
Данное упражнение развивает навыки понимания текста и выделения основного. А выполнение такого задания будет полезным даже для тех детей, кто имеет трудности с чтением.
Попроси ребенка запомнить несколько слов (можешь выбрать: прочитать вслух устно или показать на бумаге). И потом предложи найти эти слова среди большого количества других.
Такое задание повышает зрительную память, внимание и способность быстро воспринимать информацию во время чтения. Для выполнения этого упражнения можно использовать расположенные в хаотичном порядке слова или текст из книги.
Также логопед советует, чтобы ребенок от этих упражнений получил максимальный результат, помнить о нескольких ключевых моментах.
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