Відчинити віконце у світ знань: як навчити дитину швидко читати та коли потрібно освоїти цю навичку

Читання — це віконце у світ знань, фантазій та нових горизонтів. Вміння читати розширює світогляд та дає дитині можливість самостійно засвоювати інформацію. Однак початковий шлях до цього може бути викликом як для малечі, так і для дорослих. Але все ж, є кілька способів зробити це ефективно, цікаво та незабутньо.

Детальніше про те, як швидко навчити дитину читати, розповіли у матеріалі сайту Нова українська школа. Поради дала методистка, авторка підручників НУШ та методичних посібників для вчителів Інна Большакова.

Коли починати вчити дитину читати

Інна Большакова зазначає, що вік дитини не завжди є головним фактором, коли йдеться про навчання читання. Головне — спостерігати за готовністю малюка розпочати цей захопливий шлях. Ознаки готовності можуть включати:

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захопливе розглядання книг та спільне читання із батьками;

допитливість щодо зображень та історій на сторінках книг;

питання до батьків про те, як зрозуміти текст: що тут написано?, як прочитати цю букву? тощо.

Така зацікавленість може виникнути у чотирирічного маляти, у шестирічного, чи у першокласника. Це нормальний процес. Якщо дитина не вміє читати до школи, не варто панікувати — шкільна програма передбачає навчання читання у першому класі.

На опановування читанням впливають різні аспекти: від нейрофізіологічних особливостей до підтримки з боку батьків. Варто пам’ятати, що кожна дитина індивідуальна і, відповідно, має власний темп опановування навичками читання.

Більшість дітей починають цікавитися книгами задовго до того, як готові навчитися читати. Важливо визначити правильний момент, щоб читання стало захопливим хобі для малечі, а не тягарем.

Тож якщо ти помітив(-ла), що дитина виявляє цікавість до книг, настав час вивчати основи: звуки, букви та навіть буквар.

У ньому послідовно, за класичною схемою викладено навчання читання — звук-буква-склад-слово-речення. Такий підхід забезпечує послідовне та зрозуміле навчання читання від простого до складного.

Як навчити дитину швидко читати

Звісно, вміти читати повинні всі діти. Кожен робить це по-різному та у своєму темпі. Проте що робити, якщо малеча вже навчилася читати по складах, але швидко читати ще не вміє? Є кілька вправ, які допоможуть твоїй дитині навчитися читати “по-дорослому”.

Детальніше про них розповіла логопединя Влада Бушуєва для сайту Всеосвіта.

Логопединя наголошує на тому, що дуже важливо, аби дитина не лише вміла читати швидко, а й розуміла про що саме йдеться у тексті. До того ж така навичка розвиває інтелект малечі та робить мову більш різноманітною, виразною та багатошаровою.

Пришвидшуй темп читання

Обери текст, який підходить по віку твоїй дитині, та запропонуй їй прочитати його в комфортному ритмі. Надай малюку одну хвилину для читання. Коли час буде вичерпано, познач слово, на якому дитина зупинилася.

Після цього пропонуй прочитати текст ще раз. Через попереднє знайомство з матеріалом, цього разу малеча зможе читати швидше. Така вправа дуже мотивуватиме дитину, оскільки покращення видно відразу.

Але, як радить логопединя, один і той же текст не варто читати більше, аніж тричі за одне заняття.

Хвиля

Обери уривок тексту та виділи його певним способом — рамкою, маркером тощо. Почни з виділення декількох речень, а потім поступово збільшуй їхню кількість. Спершу дай дитині прочитати у звичному темпі без жодних обмежень у часі. Потім попроси прочитати той же уривок, повернувши аркуш на 90 градусів. Третє прочитання — при 180 градусах, і четверте — на 270 градусів.

Дітям подобається експериментувати, тому вони будуть зацікавлені в такому типі читанні, вважаючи, що вони суперлюди.

Проте у процесі виконання цієї вправи переконайся, що дитина тримає голову прямо і не нахиляє її у різні сторони. Також Бушуєва наголошує, що ця вправа підходить для тих, хто читає не менше ніж 50 слів за хвилину.

Переказати власними словами

Дай дитині прочитати текст або прочитай вголос самостійно. Запропонуй переказати зміст власними словами. Можеш ставити питання щодо деталей, як-то особливості персонажів, опис предметів тощо.

Ця вправа розвиває навички розуміння тексту і виділення основного. А виконання такого завдання буде корисним навіть для тих дітей, які мають труднощі з читанням.

Вправа на уважність

Попроси дитину запам’ятати декілька слів (можеш обрати: прочитати вголос усно чи показати на папері). І потім запропонуй знайти ці слова серед великої кількості інших.

Таке завдання підвищує зорову пам’ять, увагу та здатність швидко сприймати інформацію під час читання. Для виконання цієї вправи можна використовувати розташовані в хаотичному порядку слова чи текст з книги.

Також логопединя радить, щоб дитина від цих вправ отримала максимальний результат, пам’ятати про кілька ключових моментів.

Підбирай завдання відповідно до рівня читання дитини. Обирай цікавий матеріал. Не перевантажуй дитину. Похвали її за зусилля і відзначай успіхи — це спонукає до дії.

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