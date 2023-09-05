Батьківство

Відчинити віконце у світ знань: як навчити дитину швидко читати та коли потрібно освоїти цю навичку

Діана Просяник, редакторка сайту 05 Вересня 2023, 09:00
як навчити дитину швидко читати
Фото: Unsplash

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