Здоровье и красота

Можешь рассчитывать на полную социальную поддержку: какие заболевания относятся к 3 группе инвалидности

Даниэла Долотова, журналист сайта 20 октября 2023, 20:00
3 група інвалідності
Фото: Pexels

Больше новостей
як вилікувати горло
Быстро, но безопасно: как вылечить горло за один день в домашних условиях
Найкращі українські пісні осені 2023 — нова українська музика
Восхищают слушателей! Лучшие песни этой осени — подборка украинских треков
Яблучне пюре на зиму
Яблочное пюре на зиму. Приготовим вместе вкус детства
Співачка Марта Липчей презентувала трек На пристані — слухати
Под такие песни классно работает пулемет! Певица Марта Липчей представила трек На пристани — слушать
Смотреть больше

Материалы по теме

як вилікувати горло
Быстро, но безопасно: как вылечить горло за один день в домашних условиях
що робити якщо заклало вухо
Зевота и другие мелочи: что делать, если заложило ухо
COVID-19 циркулює паралельно з грипом
COVID-19 циркулирует параллельно с гриппом — как уберечься людям в возрасте старше 60
гайморит
Не запускай насморк, он может перерасти в гайморит: причины, формы, симптомы и лечение

Видео
0:04:38
COVID-19 циркулює паралельно з грипом

COVID-19 циркулирует параллельно с гриппом — как уберечься людям в возрасте старше 60
0:06:15
Нова хвиля штурмів росіян: ситуація в Авдіївці 20 жовтня
Новая волна мощных штурмов. Последние новости с Авдеевского направления 20 октября — ситуация на фронте
Карта бойових дій в Україні сьогодні 20.10.2023: онлайн
Карта боевых действий 20 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:41
Балаклія
Надели мешок на голову и устроили пыточную. Учителя из Балаклеи рассказали об ужасах оккупации
0:02:50
Фантомні болі
Через 3D-очки увидеть утраченную ногу! Изобретение, которое разработали в Виннице, поражает гениальностью
Мелітополь
Враг продолжает загонять людей в страх: Федоров рассказал, что угрожает украинцам в оккупированном Мелитополе
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
Премия Сахарова для Махсы Амини и женщин Ирана: что известно о массовых протестах, всколыхнувших страну в прошлом году
0:09:48
Богдан Яроцкий
Кричал врачам, что отдам все деньги, лишь бы спасли ногу! Военный после ампутации хочет принять участие в Играх непокоренных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 19 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:59
Врятував бійця з хвостовиком міни у нозі: історія порятунку військового
Спас бойца с хвостовиком мины в ноге! Боевой медик рассказал о сохраненной жизни нашего военного
Больше видео
Найкращі українські пісні осені 2023 — нова українська музика
Читать дальше
Восхищают слушателей! Лучшие песни этой осени — подборка украинских треков
Яблучне пюре на зиму
Читать дальше
Яблочное пюре на зиму. Приготовим вместе вкус детства

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь