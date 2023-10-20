Можешь рассчитывать на полную социальную поддержку: какие заболевания относятся к 3 группе инвалидности

Полномасштабная война в Украине повлекла немало изменений в украинском обществе. В частности, с каждым днем становится все больше людей с инвалидностью. Поэтому важно знать, в каких условиях предоставляется 3 группа инвалидности. Ведь люди с ней нуждаются в социальной поддержке и помощи.
Важно отметить, что 3 группа инвалидности устанавливается тем людям, которые имеют стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени.
Существует несколько критериев для установления этой группы. В частности, речь идет о возможности человека самостоятельно себя обслуживать и нуждается ли он при этом во вспомогательных средствах.
Кроме того, обращают внимание на то, может ли человек самостоятельно передвигаться, сколько он на это тратит времени, сможет ли он учиться или работать с полной нагрузкой, а также насколько он может контролировать свое поведение.
Если человек в Украине полностью или частично потерял здоровье, то он может получить статус нетрудоспособного или частично нетрудоспособного. Кроме того, такое лицо может оформить пенсию по инвалидности. Читай, как получить пенсию и какие для этого нужны документы.
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