Можешь рассчитывать на полную социальную поддержку: какие заболевания относятся к 3 группе инвалидности

Полномасштабная война в Украине повлекла немало изменений в украинском обществе. В частности, с каждым днем становится все больше людей с инвалидностью. Поэтому важно знать, в каких условиях предоставляется 3 группа инвалидности. Ведь люди с ней нуждаются в социальной поддержке и помощи.

Как определяется группа инвалидности

Важно отметить, что 3 группа инвалидности устанавливается тем людям, которые имеют стойкие нарушения функционирования организма в умеренной степени.

Существует несколько критериев для установления этой группы. В частности, речь идет о возможности человека самостоятельно себя обслуживать и нуждается ли он при этом во вспомогательных средствах.

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Кроме того, обращают внимание на то, может ли человек самостоятельно передвигаться, сколько он на это тратит времени, сможет ли он учиться или работать с полной нагрузкой, а также насколько он может контролировать свое поведение.

3 группа инвалидности: заболевания, которые дают право на ее получение

отсутствие одного глаза;

отсутствие одной почки;

отсутствие одного легкого;

односторонняя мастэктомия вследствие злокачественного новообразования;

стойкий полный птоз на одном глазу после проведения всех видов восстановительного лечения;

слепота на один глаз (острота зрения с переносной коррекцией 0,05 и ниже или концентрическое сужение поля зрения до десяти градусов от точки фиксации);

двусторонняя глухота;

стойкая трахеостома;

стеноз гортани II-III степеней вследствие травматического или инфекционного поражения нервно-мышечного аппарата гортани с одно- или двусторонним парезом и стойкой дисфонией;

стойкая афония органического генеза;

дефект челюсти или твердого неба, если протезирование не обеспечивает жевание;

искажающие лица рубцы и дефекты, не поддающиеся хирургически-косметологической коррекции;

гипофизарный нанизм. Остеохондропатия, остеохондродистрофия при росте менее 150 см;

умеренная сенсорная афазия;

паралич кисти;

паралич или выраженный парез верхней или нижней конечности, сопровождающийся значительным ограничением объема активных движений во всех суставах и гипотрофией мышц;

инородное тело в веществе головного мозга вследствие травмы, если оно сопровождалось абсцессом мозга или менингоэнцефалитом;

значительный дефект костей черепа три кв. см и более, кроме случаев замещения его аутокостью, либо при меньших размерах, если имеется пульсация мозга, либо при отсутствии пульсации в случаях, когда травма сопровождалась осложнением, например инфекционно-гнойным процессом;

отсутствие кисти и более высокий уровень ампутации верхней конечности;

ложный сустав плеча или обеих костей предплечья;

отсутствие всех фаланг четырех пальцев кисти, за исключением первого;

отсутствие трех пальцев кисти, включая первый;

анкилоз или выраженная контрактура тех же пальцев в функционально

невыгодном положении;

невыгодном положении; отсутствие первого и второго пальцев с соответствующими пястными костями;

отсутствие первых пальцев обеих кистей;

отсутствие трех пальцев кисти с соответствующими пястными костями;

культя бедра или голени;

культя стопы на уровне сустава Лисфранка или на высшем уровне;

двусторонняя культя стопы с резекцией головок плюсневых костей за Шарпом;

резко выраженная контрактура или анкилоз двух скачковых суставов;

резко выраженная контрактура или анкилоз скакового сустава с расположением стопы в функционально невыгодном положении;

резко выраженная контрактура или анкилоз тазобедренного, или коленного сустава;

врожденный или приобретенный вывих одного тазобедренного сустава со значительным нарушением функции;

деформация грудной клетки вследствие резекции четырех и более ребер при наличии дыхательной недостаточности I степени и более;

ложный сустав бедра или обеих костей голени или большой берцовой кости при неэффективности реабилитационных мероприятий после пяти лет наблюдения;

неустойчивый коленный или тазобедренный сустав с выраженным нарушением функции конечности;

укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более;

укорочение нижней конечности на семь сантиметров и более; эндопротез коленного или тазобедренного сустава, или диафиза больших трубчатых костей;

сколиоз III степени, кифосколиоз III степени с наличием дыхательной недостаточности или сколиоз или кифосколиоз IV степени;

анкилоз или резко выраженная контрактура локтевого сустава в функционально невыгодном положении;

контрактура предплечья в положении полной пронации;

ишемическая контрактура предплечья Фолькмана с выраженным функциональным нарушением кисти;

экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета;

тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении;

экстирпация желудка, тотальная колопроктэктомия, панкреатоэктомия с наличием сахарного диабета; тотальная тиреоидэктомия с субкомпенсированным или некомпенсированным гипотиреозом при адекватном лечении; инородное тело в сердечной мышце или в перикарде вследствие травмы (ранения), искусственный клапан сердца, функционирующий кардиостимулятор.

Если человек в Украине полностью или частично потерял здоровье, то он может получить статус нетрудоспособного или частично нетрудоспособного. Кроме того, такое лицо может оформить пенсию по инвалидности. Читай, как получить пенсию и какие для этого нужны документы.

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