Здоров'я та краса

Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності

Даніела Долотова, журналістка сайту 20 Жовтня 2023, 20:00
3 група інвалідності
Фото: Unsplash

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