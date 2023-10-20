Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності

Повномасштабна війна в Україні спричинила чимало змін в українському суспільстві. Зокрема з кожним днем стає все більше людей з інвалідністю. Тому важливо знати, за яких умов надається 3 група інвалідності. Адже люди з нею потребують соціальної підтримки та допомоги.
Важливо зазначити, що 3 група інвалідності встановлюється тим людям. які мають стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені.
Існує кілька критеріїв для встановлення саме цієї групи. Зокрема йдеться про можливість людини самостійно себе обслуговувати та чи має вона потребу при цьому в допоміжних засобах.
Крім того, звертають увагу на те, чи може людина самостійно пересуватись, скільки вона на це витрачає часу, чи зможе вона навчатись, чи працювати з повним навантаженням, а також, наскільки вона може контролювати свою поведінку.
Якщо людина в Україні повністю або частково втратила здоров’я, то вона може отримати статус непрацездатної, або частково непрацездатної. Крім того, така особа може оформити пенсію по інвалідності. Читай, як отримати пенсію і які для цього потрібні документи.
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