Можеш розраховувати на повну соціальну підтримку: які захворювання належать до 3 групи інвалідності

Повномасштабна війна в Україні спричинила чимало змін в українському суспільстві. Зокрема з кожним днем стає все більше людей з інвалідністю. Тому важливо знати, за яких умов надається 3 група інвалідності. Адже люди з нею потребують соціальної підтримки та допомоги.

Як визначається група інвалідності

Важливо зазначити, що 3 група інвалідності встановлюється тим людям. які мають стійкі порушення функціонування організму в помірному ступені.

Існує кілька критеріїв для встановлення саме цієї групи. Зокрема йдеться про можливість людини самостійно себе обслуговувати та чи має вона потребу при цьому в допоміжних засобах.

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Крім того, звертають увагу на те, чи може людина самостійно пересуватись, скільки вона на це витрачає часу, чи зможе вона навчатись, чи працювати з повним навантаженням, а також, наскільки вона може контролювати свою поведінку.

3 група інвалідності: захворювання, що дають право на її отримання

відсутність одного ока;

відсутність однієї нирки;

відсутність однієї легені;

однобічна мастектомія внаслідок злоякісного новоутворення;

стійкий повний птоз на одному оці після проведення усіх видів відновного лікування;

сліпота на одне око (гострота зору з переносною корекцією 0,05 і нижче або концентричне звуження поля зору до десяти градусів від точки фіксації);

двобічна глухота;

стійка трахеостома;

стеноз гортані II-III ступенів внаслідок травматичного або інфекційного ураження нервово-м’язового апарату гортані з одно- або двобічним парезом і стійкою дисфонією;

стійка афонія органічного генезу;

дефект щелепи чи твердого піднебіння, якщо протезування не забезпечує жування;

спотворюючі обличчя рубці та дефекти, які не піддаються хірургічно-косметологічній корекції;

гіпофізарний нанізм. Остеохондропатія, остеохондродистрофія при зрості менше ніж 150 см;

помірна сенсорна афазія;

помірна сенсорна афазія; параліч китиці;

параліч або виражений парез верхньої або нижньої кінцівки, що супроводжується значним обмеженням обсягу активних рухів в усіх суглобах і гіпотрофією м’язів;

чужорідне тіло в речовині головного мозку внаслідок травми, якщо вона супроводжувалась абсцесом мозку або менінгоенцефалітом;

значний дефект кісток черепа три кв.см і більше, крім випадків заміщення його аутокісткою, або при менших розмірах, якщо є пульсація мозку, або при відсутності пульсації у випадках, коли травма супроводжувалась ускладненням, наприклад інфекційно-гнійним процесом;

відсутність китиці та вищий рівень ампутації верхньої кінцівки;

хибний суглоб плеча або обох кісток передпліччя;

відсутність усіх фаланг чотирьох пальців китиці, за винятком першого;

відсутність трьох пальців китиці, включаючи перший;

анкілоз чи виражена контрактура тих самих пальців у функціонально

невигідному положенні;

невигідному положенні; відсутність першого та другого пальців з відповідними п’ястковими кістками;

відсутність перших пальців обох китиць;

відсутність трьох пальців китиці з відповідними п’ястковими кістками;

кукса стегна чи гомілки;

кукса стопи на рівні суглоба Лісфранка або на вищому рівні;

двобічна кукса стопи з резекцією голівок плюсневих кісток за Шарпом;

різко виражена контрактура чи анкілоз двох скокових суглобів;

різко виражена контрактура чи анкілоз скокового суглоба з розташуванням стопи у функціонально невигідному положенні;

різко виражена контрактура чи анкілоз кульшового або колінного суглоба;

вроджений чи набутий вивих одного кульшового суглоба зі значним порушенням функції;

деформація грудної клітки внаслідок резекції чотирьох і більше ребер при наявності дихальної недостатності І ступеня і більше;

хибний суглоб стегна чи обох кісток гомілки або великої гомілкової кістки при неефективності реабілітаційних заходів після п’яти років спостереження;

нестійкий колінний чи кульшовий суглоб з вираженим порушенням функції кінцівки;

укорочення нижньої кінцівки на сім сантиметрів і більше;

ендопротез колінного чи кульшового суглоба або діафіза великих трубчастих кісток;

сколіоз III ступеня, кіфосколіоз III ступеня з наявністю дихальної недостатності або сколіоз чи кіфосколіоз IV ступеня;

анкілоз або різко виражена контрактура ліктьового суглоба у функціонально невигідному положенні;

контрактура передпліччя в положенні повної пронації;

контрактура передпліччя в положенні повної пронації; ішемічна контрактура передпліччя Фолькмана з вираженим функціональним порушенням китиці;

екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету;

екстирпація шлунка, тотальна колопроктектомія, панкреатоектомія з наявністю цукрового діабету; тотальна тиреоїдектомія з субкомпенсованим або некомпенсованим гіпотиреозом при адекватному лікуванні;

чужорідне тіло в серцевому м’язі чи у перикарді внаслідок травми (поранення), штучний клапан серця, функціонуючий кардіостимулятор.

Якщо людина в Україні повністю або частково втратила здоров’я, то вона може отримати статус непрацездатної, або частково непрацездатної. Крім того, така особа може оформити пенсію по інвалідності. Читай, як отримати пенсію і які для цього потрібні документи.

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