Солодощі у переливах терпкості: сливове вино в домашніх умовах — покроковий рецепт

Сливове вино — домашній та водночас витончений напій з особливими відтінками смаків, де солодкі сливи доповнюються неочікуваною терпкістю.

Однак знайти його у магазинах буває часом складно. Або ж воно просто не йде у порівняння з тим, яке колись куштували в гостях у родичів.

Що ж тоді робити? Відповідь досить проста — приготувати сливове вино власноруч та ще й спробувати знайти у цьому процесі щось особливо атмосферне та медитативне. Тому далі ділимось секретом створення цього напою, який стане чудовим доповненням до святкового столу.

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Сливове вино — інгредієнти

слива — 10 кілограмів

вода — 1 літрів

цукор — 0,3 кілограма на 1 літр сусла

Сливове вино — спосіб приготування

Спершу потрібно очистити сливи від кісточок та скласти їх в емальований таз, після чого розім’яти руками чи дерев’яним пресом. Однак важливо перед цим процесом не мити плоди. Після цього необхідно виміряти, скільки вийшло сливової м’якоті та підготувати стільки ж чистої води. Якщо вона з-під крана, то її краще перед використанням прокип’ятити та дати вистигнути. Залити м’якоть водою, накрити таз марлею та поставити суміш в темне місце з температурою повітря близько +24 градусів, аби почався процес бродіння. Коли мине вісім годин, можна підняти марлю та перемішати суміш дерев’яною палицею чи ложкою, після чого знов накрити та лишити ще на вісім годин. Якщо мезга буде спливати на поверхню, її потрібно буде притоплювати трохи. Повторювати процедуру три доби. Тепер можна злити рідину, а зібрану мезгу покласти в полотняний мішечок та вичавити з неї сік. Далі його можна змішати зі злитою рідиною та виміряти обсяг сусла й додати до нього необхідну кількість цукру. Після додавання цукру можна переливати рідину у 20-літрову пляшку зі скла, а зверху неї надягти гумову рукавичку, у якій проколоті пальці. Також варто встановити гідрозасувку. Далі потрібно поставити майбутнє вино знову у темне приміщення з температурою близько +24 градусів на близько три тижні. Однак тут немає чіткого проміжку часу, який може дати зрозуміти, що вино готове. Варто слідкувати за рукавичкою, і коли вона впаде, можна буде злити вино в чистий посуд та відокремити від нього осад. У чистій ємкості вино варто закоркувати на півроку. Після цього вино можна профільтрувати та розлити по пляшках.

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