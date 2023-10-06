Сладость в переливах терпкости: сливовое вино в домашних условиях — пошаговый рецепт

Сливовое вино — домашний и одновременно изящный напиток с особыми оттенками вкусов, где сладкие сливы дополняются неожиданной терпкостью.

Однако найти его в магазинах иногда бывает сложно. Или оно просто не идет в сравнение с тем, которое когда-то пробовали в гостях у родственников.

Что же тогда делать? Ответ достаточно прост — приготовь сливовое вино своими руками и попытайся найти в этом процессе что-то особенно атмосферное и медитативное. Поэтому дальше делимся секретом создания этого напитка, который станет отличным дополнением к праздничному столу.

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Сливовое вино — ингредиенты

слива — 10 килограммов

вода — 1 литров

сахар — 0,3 килограмма на 1 литр сусла

Сливовое вино — способ приготовления

Сначала нужно очистить сливы от косточек и сложить их в эмалированный таз, после чего размять руками или деревянным прессом. Однако важно перед этим процессом не мыть плоды. После этого необходимо измерить, сколько получилось сливовой мякоти и подготовить столько же чистой воды. Если она из-под крана, то лучше перед использованием прокипятить и дать остыть. Залить мякоть водой, накрыть таз марлей и поставить в темное место смесь с температурой воздуха около +24 градусов, чтобы начался процесс брожения. Когда пройдет восемь часов, можно поднять марлю и перемешать смесь деревянной палкой или ложкой, после чего снова накрыть и оставить еще на восемь часов. Если мезга будет всплывать на поверхность, ее нужно будет притапливать немного. Повторять процедуру трое суток. Теперь можно слить жидкость, а собранную мезгу положить в холщовый мешочек и выжать из нее сок. Затем его можно смешать со слитой жидкостью и измерить объем сусла и добавить к нему необходимое количество сахара. После добавления сахара можно переливать жидкость в 20-литровую бутылку из стекла, а сверху ее надеть резиновую перчатку, в которой проколоты пальцы. Также следует установить гидрозатвор. Далее нужно поставить будущее вино снова в темное помещение с температурой около +24 градусов на три недели. Однако здесь нет четкого промежутка времени, которое может дать понять, что вино готово. Следует следить за перчаткой и, когда она упадет, можно будет слить вино в чистую посуду и отделить от него осадок. В чистой емкости вино следует закупорить на полгода. После этого вино можно профильтровать и разлить по бутылкам.

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