Фордо — наиболее защищенный ядерный объект Ирана: возможно ли его уничтожить

Конфликт между Израилем и Ираном до сих пор находится на пике напряжения. Израиль настаивает, что противник работает над разработкой ядерного оружия, представляющего экзистенциальную опасность для страны. Подтвердить или опровергнуть это невозможно, ведь Иран настаивает: программа гражданская.

ЦАХАЛ уничтожил часть мощностей Ирана, но существует сверхсекретный объект Фордо, который, считается, расположен глубже, чем тоннель, соединяющий континентальную Европу с Великобританией под водой.

Что это за объект, возможно ли его уничтожить и действительно ли он представляет угрозу цивилизованному миру — дальше в материале.

Фордо в Иране: что известно об объекте

В BBC отметили, что уничтожить Фордо Израиль не может из-за глубины расположения. Считается, что только в США есть оружие, способное уничтожить Фордо.

В марте 2025 года директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявляла, что Иран имеет беспрецедентное количество обогащенного урана как для страны без ядерного оружия. В то же время, разведка считала, что страна не разрабатывает ядерное оружие.

В то же время, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью телеканалу Sky News заявлял: организация не считает, что страна действительно создавала оружие.

— По нашим выводам, мы не можем утверждать, что в настоящее время в Иране есть какие-то систематические усилия по производству ядерного оружия. Иран обогащает уран на 60%, и это единственная страна в мире, которая так делает, потому и были основания для беспокойства.

Но о том, что они создают и производят ядерное оружие, нет, мы этого не говорили, — отметил гендиректор международного агентства.

Сам объект Фордо расположен в горах северного Ирана, недалеко от города Кум в 96 км к югу от Тегерана.

Проект должен выдерживать удары с воздуха, глубина расположения защищает от бомбардировки. Разведка Запада обнаружила этот объект в 2009 году, вероятно строительство началось раньше, в 2006 году.

Считается, что Фордо состоит из двух основных тоннелей, где расположены центрифуги для обогащения урана, а также сети более мелких тоннелей. Он защищен по кругу с доступом с одной стороны. Вероятно, шесть входных тоннелей ведут в подземный комплекс.

Как можно уничтожить Фордо

Глубина — главная защита для Фордо. Атаковать его можно управляемой противобункерной авиационной бомбой для уничтожения целей, расположенных глубоко под землей. Она производится в США авиастроительным концерном Boeing. Этот вид бомб является самым большим неядерным боеприпасом на вооружении Соединенных Штатов Америки.

Но и она не гарантирует полного уничтожения.

Вицеадмирал Марк Меллетт в комментарии BBC заявил, что уничтожение Фордо зависит от укрепленности подземных тоннелей.

— Иран, возможно, знал характеристики этого типа боеприпасов. Они знают, что им следует обезопасить себя от них. Поэтому вопрос: был ли Фордо построен с учетом такой перспективы? — сказал Меллетт.

В настоящее время США не участвуют в войне Израиля против Ирана.

А какое население Ирана и какой средний год иранца мы рассказывали в нашем другом материале.

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