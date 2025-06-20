Фордо — найбільш захищений ядерний обʼєкт Ірану: чи можливо його знищити

Конфлікт між Ізраїлем та Іраном досі перебуває на піку напруги. Ізраїль наполягає, що противник працює над розробкою ядерної зброї, яка становить екзистенційну небезпеку для країни. Підтвердити чи спростувати це неможливо, адже Іран наполягає: програма суто цивільна.

Наразі ЦАХАЛ знищив частину потужностей Ірану, але існує надсекретний обʼєкт Фордо, який, вважається, розташований глибше, ніж тунель, що зʼєднує континентальну Європу з Великою Британією під водою.

Що це за обʼєкт, чи можливо його знищити та чи дійсно він становить загрозу для цивілізованого світу — далі у матеріалі.

Фордо в Ірані: що відомо про обʼєкт

У ВВС зазначили, що знищити Фордо Ізраїль не може через глибину розташування. Вважається, що лише у США є зброя, яка здатна знищити Фордо.

У березні 2025 року директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард заявляла, що Іран має безпрецедентну кількість збагаченого урану як для країни без ядерної зброї. Водночас розвідка вважала, що країна не розробляє ядерну зброю.

Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтервʼю телеканалу Sky News заявляв: організація не вважає, що країна справді створювала зброю.

— За нашими висновками, ми не можемо стверджувати, що наразі в Ірані є якісь систематичні зусилля щодо виробництва ядерної зброї. Іран збагачує уран на 60%, і це єдина країна у світі, яка так робить, тому й були підстави для занепокоєння.

Але щодо того, що вони створюють та виробляють ядерну зброю — ні, ми цього не казали, — зазначив гендиректор міжнародного агентства.

Сам обʼєкт Фордо розташований у горах північного Ірану, недалеко від міста Кум за 96 км на південь від Тегерана.

Проект має витримувати удари з повітря, глибина розташування захищає від бомбардування. Розвідка Заходу виявила цей обʼєкт у 2009 році, ймовірно, будівництво розпочалося раніше, у 2006.

Вважається, що Фордо складається з двох основних тунелів, де розміщені центрифуги для збагачення урану, а також мережі більш дрібних тунелів. Він захищений по колу, з доступом з одного боку. Ймовірно, шість вхідних тунелів ведуть до підземного комплексу. Читати на тему Війна Ізраїлю та Ірану: чому вибухнув конфлікт між Тель-Авівом і Тегераном Чому Ізраїль та Іран, між якими навіть немає спільного кордону – запекло воюють. Як можна знищити Фордо Глибина — головний захист для Фордо. Атакувати його можна керованою протибункерною авіаційною бомбою для знищення цілей, які розташовані глибоко під землею. Вона виготовляється в США авіабудівним концерном Boeing. Цей вид бомб є найбільшим неядерним боєприпасом на озброєнні Сполучених штатів Америки. Але й вона не гарантує повного знищення. Віцеадмірал Марк Меллетт у коментарі ВВС заявив, що знищення Фордо залежить від укріпленості підземних тунелів. — Іран, можливо, знав про характеристики цього типу боєприпасів. Вони знають, що їм слід убезпечити себе від них. Тому питання: чи був Фордо збудований з урахуванням такої перспективи? — сказав Меллетт. Наразі США не беруть участь у війні Ізраїлю проти Ірану. А яке населення Ірану та який середній рік іранця, ми розповідали в нашому іншому матеріалі.

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