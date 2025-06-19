Населення Ірану 2025 року: скільки людей живе в країні та який середній вік іранця

Для більшості українців Іран — це насамперед сторона конфлікту в ірано-ізраїльській війні, до якої зараз прикута увага світу. Яке населення цієї країни, наскільки велика її територія та інші статистичні подробиці — у матеріалі.

Населення Ірану 2025

Останні доступні статистичні дані свідчать, що станом на середину 2025 року населення Ірану становить приблизно 92–93 мільйони осіб. Так, Worldometer оцінює чисельність у 92 417 681 людини. Середньостатистичний вік іранця — 34 роки.

Щороку кількість населення Ирану зростає десь на 0,93 %, тобто +850 000 людей на рік.

Втім, темпи зростання поступово сповільнюються: ще у 2018–2020 вони сягали понад 1,2 %.

Етнічний ландшафт Ірану різноманітний: більшість складають перси (60%), решта населення — це азери, курди, араби, туркмени та інші національні меншини.

Офіційною мовою вважається перська (фарсі), проте у спілкуванні використовують іще азербайджанську, курдську, гілякі, мазандарі, арабську, балучі та інші.

За останніми даними, на кожні сто жінок в Ірані припадає приблизно 103 чоловіки — тобто співвідношення 1,03.

Ісламська республіка дозволяє чоловіку-мусульманину мати до чотирьох дружин одночасно, якщо перша підтримує такий шлюб, або суд затвердить, що чоловік може забезпечувати їх усіх. Однак:

На практиці багатоженство дуже рідке і переважно зустрічається серед певних традиційних груп.

Всі громадяни Ірану переважно мусульмани: близько 90 % шиїтів, ще 5–9 % — суніти. Решта юдеї, християни, зороастрійці, бахаї становлять усього приблизно 1–2 %.

Загальний коефіцієнт народжуваності (TFR) в останні роки значно впав і становить близько 1,7 дітей на жінку у 2023–2024.

За законом всі жінки Ірану повинні носити хіджаб (хустку, яка покриває голову) у публічних місцях. Але в реальності жінки навіть попри рейди так званих патрулів моралі не завжди дотримуються суворого дрес-коду, а інколи й ігнорують його.

Іран — переважно міська країна. Станом на 2023 рік 77,3 % населення проживають у містах, інші 22,7 % — в сільській місцевості. Населення міст зростає щороку приблизно на 1,3 %. Наприклад, столиця Тегеран з прилеглими територіями нараховує 13 млн мешканців, Мешхед — 3,4 млн.

Іран займає 17-ту позицію у світі за кількістю населення, якщо враховувати всі країни та залежні території.

Середня щільність населення Ірану становить 57 жителів на один квадратний кілометр.

Загальна площа території, яку займає Іран, становить 1 628 550 квадратних кілометрів.

Дізнайся також про чисельність населення Ізраїлю і скільки серед його мешканців українців.

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