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Населення Ірану 2025 року: скільки людей живе в країні та який середній вік іранця

Ольга Петухова, редакторка сайту 19 Червня 2025, 18:30
населення ірану
Фото Pexels

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