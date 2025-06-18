Населення Ізраїлю 2025: скільки людей проживає в країні і яка частина — українці

Нині головні сторінки медіа знову рясніють повідомленнями про Ізраїль. Все через війну країни з Іраном. Через це у людей зростає цікавість й до самої країни, і до її військових та гуманітарних можливостей.

Розповідаємо тобі, яке населення Ізраїлю 2025 та скільки там проживає українців за офіційними даними — розповідаємо далі у матеріалі.

Населення Ізраїлю 2025: скільки людей живе в країні

Площа Ізраїлю становить 21 937 км квадратних, загальна площа суші становить 21 640 км квадратних. Щільність населення в Ізраїлі становить 440 осіб на км квадратний.

Люди тут живуть здебільшого у містах: у 2025 році кількість містян сягнула 8 698 204 особи, тобто 91,4% від усього населення.

За даними Worldometer, станом на 18 червня 2025 року, населення Ізраїлю становить 9 511 685 осіб.

Це близько 0,12% від усього населення світу. Ізраїль посідає 98 місце у списку країн за чисельністю населення, свідчать дані Worldometer.

Нині середній вік ізраїльтян сягає всього 29,2 року. Протягом років кількість населення змінювалася. На це впливали рівень народжуваності, смертності, а також притоки мігрантів. Так, у 2022 році країна прийняла понад 50 тис. мігрантів — у 2020 їх приїхало до Ізраїлю трохи більше як 16,5 тис. Населення Ізраїлю є багатоетнічним. Переважна більшість громадян — євреї, а також є арабська меншина та групи мігрантів. Ізраїль приваблює високим рівнем життя, соціальним захистом для громадян та мігрантів, зокрема лояльною системою для чужинців та програмою репатріації для етнічних євреїв. Окрім цього, країна славиться розвиненою медициною. Тут низький рівень злочинності, легко відкривати та вести власну справу.

Скільки українців живе в Ізраїлі

Ізраїль є однією з країн, в якій проживає найбільша українська діаспора у світі.

У 2023 році речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телемарафону Єдині новини заявляв, що офіційно на консульському обліку Посольства України в Ізраїлі перебувають 14 тис. українців.

Однак варто розуміти, що чимало громадян перебувають в Ізраїлі, маючи два громадянства — українське та ізраїльське, що ускладнює підрахунки.

За різними оцінками у Вікіпедії зазначається про проживання від 300 до 400 тис. осіб, які є вихідцями з України, включаючи як етнічних євреїв, так і етнічних українців.

Ізраїль є молодою країною. Про перипетії цієї країни та історію заснування Ізраїлю, ми розповідали в нашому іншому матеріалі — читай за посиланням.

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