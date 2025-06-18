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Населення Ізраїлю 2025: скільки людей проживає в країні і яка частина — українці

Вікторія Мельник, журналістка сайту 18 Червня 2025, 15:00
населення ізраїлю 2025
Фото Pexels

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