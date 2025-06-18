Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Население Израиля 2025: сколько людей проживает в стране и какая часть — украинцы

Виктория Мельник, журналист сайта 18 июня 2025, 15:00
население израиля
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь