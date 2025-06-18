Население Израиля 2025: сколько людей проживает в стране и какая часть — украинцы

Сейчас главные страницы медиа снова пестрят сообщениями об Израиле. Все из-за войны страны с Ираном. Поэтому у людей растет интерес и к самой стране, и к ее военным и гуманитарным возможностям.

Рассказываем тебе, какое население Израиля 2025 и сколько там проживает украинцев по официальным данным — дальше в материале.

Население Израиля 2025: сколько людей живет в стране

Площадь Израиля составляет 21 937 км квадратных, общая площадь суши составляет 21 640 км квадратных. Плотность населения в Израиле составляет 440 человек на квадратный км.

Люди здесь живут в основном в городах: в 2025 году количество горожан достигло 8 698 204 человек, то есть 91,4% всего населения.

По данным Worldometer, по состоянию на 18 июня 2025 года население Израиля составляет 9 511 685 человек.

Это около 0,12% всего населения мира. Израиль занимает 98 место в списке стран по численности населения, свидетельствуют данные Worldometer.

В настоящее время средний возраст израильтян достигает всего 29,2 лет.

За годы численность населения изменялась. На это влияли уровень рождаемости, смертности, а также притоки мигрантов. Так, в 2022 году страна приняла более 50 тыс. мигрантов — в 2020 году их приехало в Израиль чуть более 16,5 тыс.

Население Израиля многоэтническое. Подавляющее большинство граждан — евреи, а также арабское меньшинство и группы мигрантов.

Израиль привлекает высоким уровнем жизни, социальной защитой для граждан и мигрантов, в частности, лояльной системой для иностранцев и программой репатриации для этнических евреев. Кроме того, страна славится развитой медициной.

Здесь низкий уровень преступности, легко открывать и вести собственное дело.

Сколько украинцев живет в Израиле

Израиль является одной из стран, где проживает крупнейшая украинская диаспора в мире.

В 2023 году спикер МИД Олег Николенко в эфире телемарафона Єдині новини заявлял, что официально на консульском учете Посольства Украины в Израиле находятся 14 тыс. украинцев.

Однако следует понимать, что многие граждане находятся в Израиле, имея два гражданства — украинское и израильское, что усложняет подсчеты.

По разным оценкам в Википедии отмечается проживание от 300 до 400 тыс. лиц, выходцев из Украины, включая как этнических евреев, так и этнических украинцев.

Израиль — молодая страна. О перипетиях этой страны и истории основания Израиля мы рассказывали в нашем другом материале — читай по ссылке.

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