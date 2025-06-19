Стиль жизни Путешествия и вдохновение

Население Ирана в 2025 году: сколько людей живет в стране и каков средний возраст иранца

Ольга Петухова, редактор сайта 19 июня 2025, 18:30
население ирана
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь