Население Ирана в 2025 году: сколько людей живет в стране и каков средний возраст иранца

Для большинства украинцев Иран — это, прежде всего, сторона конфликта в ирано-израильской войне, к которой сейчас приковано внимание мира. Каково население этой страны, сколь велика ее территория и другие статистические подробности — в материале.

Население Ирана 2025

Последние доступные статистические данные свидетельствуют, что по состоянию на середину 2025 года население Ирана составляет примерно 92–93 миллиона человек. Так, Worldometer оценивает численность в 92417681 человека. Среднестатистический возраст иранца — 34 года.

Ежегодно численность населения Ирана растет где-то на 0,93%, то есть +850000 человек в год.

Впрочем, темпы роста постепенно замедляются: еще в 2018-2020 годах они достигали более 1,2%.

Этнический ландшафт Ирана разнообразен: большинство составляют персы (60%), остальное население — это азеры, курды, арабы, туркмены и другие национальные меньшинства.

Официальным языком считается персидский (фарси), однако в общении используют еще азербайджанский, курдский, гиляки, мазандари, арабский, балучи и другие.

По последним данным, на каждые сто женщин в Иране приходится около 103 мужчин — то есть соотношение 1,03.

Исламская республика позволяет мужу-мусульманину иметь до четырех жен одновременно, если первая поддерживает такой брак или суд утвердит, что муж может обеспечивать их всех. Однако:

На практике многоженство очень редко и преимущественно встречается среди определенных традиционных групп.

Все граждане Ирана преимущественно мусульмане: около 90% шиитов, еще 5–9% сунниты. Остальные иудеи, христиане, зороастрийцы, бахаи составляют всего примерно 1–2%.

Общий коэффициент рождаемости (TFR) в последние годы значительно упал и составляет около 1,7 детей в женщину в 2023–2024.

По закону все женщины Ирана должны носить хиджаб (платок, покрывающий голову) в публичных местах. Но в реальности женщины даже несмотря на рейды так называемых патрулей морали не всегда соблюдают суровый дресс-код, а иногда и игнорируют его.

Иран – преимущественно городская страна. По состоянию на 2023 год 77,3% населения проживают в городах, остальные 22,7% — в сельской местности. Население городов ежегодно растет примерно на 1,3%. К примеру, столица Тегеран с прилегающими территориями насчитывает 13 млн жителей, Мешхед — 3,4млн.

Иран занимает 17 позицию в мире по количеству населения, если учитывать страну и зависимые территории.

Средняя плотность населения Ирана составляет 57 жителей на один квадратный километр.

Общая площадь территории, занимаемая Ираном, составляет 1 628 550 квадратных километров.

Узнай также, о численности населения Израиля и сколько среди его жителей украинцев.

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