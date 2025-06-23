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Скільки імпічментів було у США та чому Трамп — абсолютний рекордсмен

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 23 Червня 2025, 13:30
скільки імпічментів було у сша
Фото Unsplash

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