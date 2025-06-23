Скільки імпічментів було у США та чому Трамп — абсолютний рекордсмен

Імпічмент — притягнення до різної форми відповідальності вищих посадових осіб держави. Результатом цих дій, як правило, стає дострокове припинення повноважень президента.

Імпічмент президента США — не новинка для світової історії. Цьогоріч деякі конгресмени серйозно заявили про можливість імпічменту Трампа і навели відповідні статті, які можуть стати підставою.

Для чинного президента це не перший такий випадок. Та й для Америки загалом. Скільки імпічментів було у США та кому їх оголошували? vikna.tv зібрали відомі випадки.

Скільки імпічментів було у США

Протягом існування Сполучених Штатів імпічмент оголошувався всього тричі: Ендрю Джонсону у 1868 році, Біллу Клінтону у 1998 та Дональду Трампу. Останнього намагалися усунути з посади двічі: у 2019 та у 2021.

Президент Річард Ніксон теж ледь не пройшов через процедуру після Вотерґейтського скандалу, пов’язаного зі спробою встановити прослуховування в штаб-квартирі Демократичної партії у Вашингтоні під час виборів 1972 року. Тоді все завершилося мирним шляхом — Ніксон добровільно склав повноваження.

Кому з президентів США оголошували імпічмент: випадок Ендрю Джонсона

Ендрю Джонсон був президентом з 1865 по 1869 роки. У 1864 його образи віце-президентом, а президентом став Авраам Лінкольн. Однак всього за місяць Лінкольна вбили, тож Джонсон зайняв його місце.

На той момент лиш нещодавно закінчилася Громадянська війна, а Джонсон вирішив не вводити жорстких рішень проти переможеної Конфедерації.

Президент вирішив накласти вето на схвалений Конгресом білль про умови прийняття південних штатів до складу Союзу північних штатів та рівноправ’я звільнених завдяки війні темношкірих рабів.

Згодом він звільнив міністра війни Едвіна Стентона, хоч Сенат виступив проти. У відповідь Джексон призначив на посаду генерала Томаса та наказав Стентону передати наявне суспільне майно.

Стентон відмовився, а 24 лютого 1968 року Палата представників ухвалила рішення розпочати процедуру імпічменту. Однак у Сенаті не вистачило одного голосу для двох третин, необхідних, щоб повноцінно його оголосити. Джонсон залишився на посаді.

Імпічмент Білла Клінтона у 1998

У 1996 році Клінтон вдруге став президентом США. А вже через два роки медіа повідомили, що він перебуває у стосунках з 22-річною співробітницею Білого дому Монікою Левінскі.

Дівчина розповіла про це своїй подрузі із Міністерства оборони США Лінді Тріпп, яка таємно записувала їхні телефонні розмови.

Згодом з’ясувалося, що в суді під час слухань справи про сексуальні домагання Клінтона до Поли Джонс, чиновниці з Арканзасу, Левінскі під присягою заперечувала стосунки.

Тоді Тріпп передала плівки із записом адвокату Кеннету Старру, який вже розслідував інші справи щодо Клінтона. Невдовзі Левінскі зізналась, що із листопада 1995 року по березень 1997 року мала дев’ять сексуальних контактів із президентом.

26 січня під час прес-конференції у присутності першої леді Гілларі Клінтон він спростував заяву про контакти з Левінскі.

У липні 1998 року Левінскі надала слідчим сукню із біологічними слідами Клінтона для проведення ДНК-аналізу. У серпні Клінтон визнав, що дійсно вступив у контакт з Левінскі. Адвокат Старр постановив, що президент надав неправдиві свідчення.

У листопаді 1998 року Палата представників почала слухання справи щодо імпічменту Клінтона. Його звинуватили у неправдивих свідченнях на суді присяжних у серпні 1998 року та у справі щодо Поли Джонс.

Звинувачення за кількома пунктами передали Сенату, засідання якого відбулося 7 січня 1999 року. Там не підтримали ініціативу про імпічмент, через що Клінтону вдалося зберегти владу.

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Імпічмент Трампа: історія з двох частин

Трамп був обраний президентом у 2016 році, а одразу після цього поширилися перші заяви про втручання Росії в американські вибори за допомогою ЗМІ та соціальних мереж.

У 2017 році Конгрес США ініціював перевірку ймовірного втручання РФ у вибори. У вересні 2019 року спікерка Палати представників Ненсі Пелосі розпочала справу щодо імпічменту Трампа.

Підставою стала заява інформатора, у якій йшлося, що Трамп у липні 2019 року чинив тиск на тоді ще новообраного президента України Володимира Зеленського у власних політичних інтересах.

Трамп нібито намагався змусити українську владу розслідувати причетність Джо Байдена та його сина Гантера до корупції в обмін на фінансову та військову допомогу.

10 грудня демократи Палати представників оголосили Трампу звинувачення у справі про імпічмент — зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу.

Проте 5 лютого 2020 року Сенат повністю виправдав Трампа. Ні першу, ні другу статтю обвинувачення не підтримала достатня кількість осіб.

Вдруге спробу імпічменту ініціювали у 2021 році. Підстава — підбурювання до насильства під час штурму Капітолія. На той момент залишалися лічені тижні до інавгурації Джо Байдена, який переміг на виборах.

Проте, якби Сенат підтримав рішення Палати представників, Трамп не зміг би балотуватися наступного разу та обіймати будь-які державницькі посади.

Сенат рішення не схвалив, що стало підставою для безперешкодного другого президентства Трампа.

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