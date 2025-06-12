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Протест проти Трампа: масштабна акція Без королів у США в день народження президента

Богдана Макалюк, журналістка сайту 12 Червня 2025, 16:15
Протест проти Трампа Без королів
Фото Unsplash, Facebook

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