Протест проти Трампа: масштабна акція Без королів у США в день народження президента

Коли Дональд Трамп очолив Білий Дім у 2025 році, він почав запроваджувати свої різкі рішення, зокрема щодо мита на товари та депортації мігрантів. Такі дії дещо негативно вплинули на економіку США та життя американців, щоб обурило людей. За кілька місяців президентства вже було багато протестів проти Трампа, а 14 червня очікується один із наймасштабніших.

Читай у матеріалі, що відомо про протест Проти Трампа “Без королів”, що його спровокувало та де він відбудеться.

Протест “Без королів” проти Дональда Трампа: що відомо

14 червня 2025 року в США очікується масштабна хвиля протестів проти Дональда Трампа, яку організовує прогресивний рух Indivisible у співпраці з іншими демократичними ініціативами.

Акція під гаслом “Без королів” пройде в понад 1800 містах по всій країні та за її межами, її підтримують понад 100 продемократичних громадських організацій. Очікується, що участь візьмуть мільйони американців, які виступають проти політики чинного президента. Це робить цей одноденний протест одним із наймасштабніших в історії США.

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Причина протесту Без королів

У 2025 році Збройні сили США святкують 250 років. Тому 14 червня, на свій 79-й день народження, Дональд Трамп вирішив провести великий військовий парад. Вашингтон не популяризує проведення військових парадів, але Трамп бореться за цю ідею ще з першого терміну свого президентства. Парад також припадає і на День державного прапора США. До дійства планують залучити тисячі правоохоронців та понад 7000 військових.

За оцінками Пентагону, витрати на проведення параду становитимуть від $25 до 45 млн, не враховуючи витрат на роботу спецслужб та поліції.

У столиці встановлять посилені заходи безпеки, зокрема металошукачі, бетонні бар’єри й дрони для моніторингу.

Організатори акції протесту проти Трампа заявляють, що подібне дійство — спроба президента продемонструвати силу й домінування. За їхніми словами, справжня сила — це народ, який підіймається по всій країні, а не військова техніка на вулицях.

Водночас Вашингтон не стане місцем протестів, аби уникнути критики щодо “неповаги до ветеранів”. Трамп, своєю чергою, попередив, що можливі акції протесту зустрінуть “дуже великою силою”. Його слова прозвучали 10 червня у Білому домі під час зустрічі з журналістами.

Це не перший протест проти влади Трампа. Раніше ми розповідали про протести у Лос-Анджелесі. Дізнайся, що там відбувається та чому Трамп ввів Нацгвардію.

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