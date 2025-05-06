“Добровільна депортація”: Трамп роздає по $1 тис. за виїзд зі США

Згідно з інформацією, наданою Bloomberg, адміністрація Дональда Трампа впроваджує нову програму, націлену на нелегальних мігрантів, які перебувають на території Сполучених Штатів.

Суть програми полягає у виплаті $1 тис. готівкою та забезпеченні повністю оплаченого транспортування до країни походження для тих, хто погоджується на добровільну депортацію зі США.

CBP Home: добровільна депортація зі США

Ця програма, що реалізується через мобільний додаток CBP Home, позиціонується Міністерством внутрішньої безпеки (DHS) як частина стратегії масової депортації з мінімальними бюджетними витратами.

Умови виплати: ключовим аспектом є те, що виплата 1000 доларів здійснюється лише після підтвердження факту повернення особи до її рідної країни.

ключовим аспектом є те, що виплата 1000 доларів здійснюється лише після підтвердження факту повернення особи до її рідної країни. Економія бюджету: посадовці стверджують, що ця ініціатива є економічно вигідною альтернативою дорогим процедурам арешту, утримання та примусової депортації.

посадовці стверджують, що ця ініціатива є економічно вигідною альтернативою дорогим процедурам арешту, утримання та примусової депортації. Аргументи DHS: міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем наголосила, що добровільна депортація є:

Найкращим, найбезпечнішим і найдешевшим способом залишити США та уникнути арешту для тих, хто перебуває в країні нелегально.

Продовження імміграційної політики Трампа

Ця програма є продовженням нової імміграційної політики, яку адміністрація Трампа почала просувати на початку поточного року.

Раніше були запущені інформаційні кампанії в соціальних мережах та на телебаченні, які закликали мігрантів повернутися додому або бути депортованими назавжди.

Додаток CBP One, який за адміністрації Джо Байдена використовувався для запису на співбесіди щодо надання притулку, тепер переорієнтовано на стимулювання добровільного виїзду.

За оцінками DHS, навіть з урахуванням виплати $1000, нова програма дозволить скоротити витрати на депортацію на 70%.

За словами представників відомства, традиційна депортація одного нелегального мігранта обходиться платникам податків приблизно в $17 тис.

Вже є перші результати програми: один з мігрантів нещодавно отримав оплачений авіаквиток з Чикаго до Гондурасу. На найближчі тижні заплановано ще кілька подібних відправлень.

Депортації та обмеження легальної імміграції

З початку року зі США було депортовано понад 65 тис. осіб.

Впровадження цієї нової політики відбувається на тлі того, що рівень депортацій все ще не відповідає запланованим показникам, незважаючи на проведення масштабних рейдів.

З початку року Служба імміграційного та митного контролю (ICE) затримала 66 тис. осіб і депортувала близько 65,6 тис.

Крім того, адміністрація Трампа вжила заходів щодо обмеження легальних шляхів імміграції, тимчасово призупинивши розгляд деяких заяв на отримання грін-карти та відмовивши у продовженні тимчасового захисту для громадян Гаїті та Венесуели.

Хоча ці рішення тимчасово заблоковані судами, загальна політика посилення контролю залишається в силі.

Кількість нелегальних перетинів південного кордону США в березні впала до найнижчого рівня за останні десятиліття — приблизно 7 тис. випадків.

Раніше ми повідомляли, що Дональд Трамп анонсував “золоту карту” за 5 млн доларів — дорогий, але прямий шлях до грин‑карти й громадянства США. Як працюватиме нова схема, кого вона привабить і навіщо це самому Трампу, — читай у нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.