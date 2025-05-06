Новини

“Добровільна депортація”: Трамп роздає по $1 тис. за виїзд зі США

Марія Дзюба, редакторка сайту 06 Травня 2025, 13:00
“Добровільна депортація”: Трамп роздає по $1 тис. за виїзд зі США
Фото Depositphotos
Карта тривог онлайн
Читати далі
Карта повітряних тривог України онлайн: інтерактивна мапа, де є загроза обстрілу
“Добровільна депортація”: Трамп роздає по $1 тис. за виїзд зі США
Читати далі
Помер Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь