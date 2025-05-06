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“Добровольная депортация”: Трамп раздает по $1 тыс. за выезд из США

Мария Дзюба, редактор сайта 06 мая 2025, 13:00
“Добровольная депортация”: Трамп раздает по $1 тыс. за выезд из США
Фото Depositphotos
“Добровольная депортация”: Трамп раздает по $1 тыс. за выезд из США
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