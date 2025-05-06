“Добровольная депортация”: Трамп раздает по $1 тыс. за выезд из США

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, администрация Дональда Трампа внедряет новую программу, направленную на нелегальных мигрантов, находящихся на территории Соединенных Штатов.

Суть программы заключается в выплате 1 тыс. долларов наличными и оплате транспорта до страны происхождения для тех, кто соглашается на добровольную депортацию из США.

CBP Home: как работает добровольная депортация из США

Эта программа, реализуемая через мобильное приложение CBP Home, позиционируется Министерством внутренней безопасности (DHS) как часть стратегии массовой депортации с минимальными бюджетными затратами.

Условия выплаты: ключевым аспектом является то, что выплата 1000 долларов производится только после подтверждения факта возвращения лица в его родную страну.

ключевым аспектом является то, что выплата 1000 долларов производится только после подтверждения факта возвращения лица в его родную страну. Экономия бюджета: должностные лица утверждают, что эта инициатива является экономически выгодной альтернативой дорогостоящим процедурам ареста, содержания под стражей и принудительной депортации.

должностные лица утверждают, что эта инициатива является экономически выгодной альтернативой дорогостоящим процедурам ареста, содержания под стражей и принудительной депортации. Аргументы DHS: министр внутренней безопасности Кристи Ноэм подчеркнула, что добровольная депортация является:

Лучшим, самым безопасным и самым дешевым способом покинуть США и избежать ареста для тех, кто находится в стране нелегально.

Продолжение иммиграционной политики Трампа

Эта программа является продолжением новой иммиграционной политики, которую администрация Трампа начала продвигать в начале текущего года.

Ранее были запущены информационные кампании в социальных сетях и на телевидении, призывавшие мигрантов вернуться домой или быть депортированными навсегда.

Приложение CBP One, которое при администрации Джо Байдена использовалось для записи на собеседования по вопросам предоставления убежища, теперь переориентировано на стимулирование добровольного выезда. По оценкам DHS, даже с учетом выплаты 1000 долларов, новая программа позволит сократить расходы на депортацию на 70%. По словам представителей ведомства, традиционная депортация одного нелегального мигранта обходится налогоплательщикам примерно в 17 тыс. долларов. Уже есть первые результаты программы: один из мигрантов недавно получил оплаченный авиабилет из Чикаго в Гондурас. На ближайшие недели запланировано еще несколько подобных отправлений. Депортации и ограничения легальной иммиграции С начала года из США было депортировано более 65 тыс. человек. Внедрение этой новой политики происходит на фоне того, что уровень депортаций все еще не соответствует запланированным показателям, несмотря на проведение масштабных рейдов. С начала года Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) задержала 66 тыс. человек и депортировала около 65,6 тыс. человек. Кроме того, администрация Трампа приняла меры по ограничению легальных путей иммиграции, временно приостановив рассмотрение некоторых заявлений на получение грин-карты и отказав в продлении временной защиты для граждан Гаити и Венесуэлы. Хотя эти решения временно заблокированы судами, общая политика усиления контроля остается в силе. Количество нелегальных пересечений южной границы США в марте упало до самого низкого уровня за последние десятилетия — примерно 7 тыс. случаев. Ранее мы сообщали, что Дональд Трамп анонсировал “золотую карту” за 5 млн долларов — дорогой, но прямой путь к грин‑карте и гражданству США. Как будет работать новая схема, кого она заинтересует и зачем это самому Трампу — читай в нашем материале.

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