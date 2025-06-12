Протест против Трампа: масштабная акция Без королей в США в день рождения президента

Когда Дональд Трамп возглавил Белый Дом в 2025 году, он начал вводить свои резкие решения, в частности касательно пошлины на товары и депортации мигрантов. Такие действия несколько негативно повлияли на экономику США и на жизнь американцев, что возмутило людей. Через несколько месяцев президентства уже было много протестов против Трампа, а 14 июня ожидается один из самых масштабных.

Читай в материале, что известно о протесте против Трампа “Без королей”, что его спровоцировало и где он состоится.

Протест “Без королей” против Дональда Трампа: что известно

14 июня 2025 года в США ожидается масштабная волна протестов против Дональда Трампа, организуемая прогрессивным движением Indivisible в сотрудничестве с другими демократическими инициативами.

Акция под лозунгом “Без королей” пройдет более чем в 1800 городах по всей стране и за ее пределами, ее поддерживают более 100 продемократических общественных организаций. Ожидается, что участие примут миллионы американцев, выступающих против политики действующего президента. Это делает этот однодневный протест одним из самых масштабных в истории США.

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Причина протеста Без королей

В 2025 году вооруженные силы США празднуют 250 лет. Поэтому 14 июня, в свой 79-й день рождения, Дональд Трамп решил провести большой военный парад. Вашингтон не популяризирует проведение военных парадов, но Трамп борется за эту идею еще с первого срока своего президентства. Парад также приходится и на День государственного флага США. К действу планируют привлечь тысячи стражей порядка и более 7000 военных.

По оценкам Пентагона, расходы на проведение парада будут составлять от $25 до 45 млн, не считая расходов на работу спецслужб и полиции.

В столице установят усиленные меры безопасности, включая металлоискатели, бетонные барьеры и дроны для мониторинга.

Организаторы акции протеста против Трампа заявляют, что подобное действо — попытка президента продемонстрировать силу и доминирование. По их словам, настоящая сила — это народ, который поднимается по всей стране, а не военная техника на улицах.

В то же время Вашингтон не станет местом протестов, чтобы избежать критики относительно “неуважения к ветеранам”. Трамп, в свою очередь, предупредил, что возможные акции протеста встретят “очень большой силой”. Его слова прозвучали 10 июня в Белом доме во время встречи с журналистами.

Это не первый протест против власти Трампа. Ранее мы рассказывали о протестах в Лос-Анджелесе. Узнай, что там происходит и почему Трамп ввел Нацгвардию.

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