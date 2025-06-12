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Протест против Трампа: масштабная акция Без королей в США в день рождения президента

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 июня 2025, 16:15
Протест против Трмпа Без королей
Фото Unsplash, Facebook

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