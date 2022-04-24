Трудно понимать, что дети просыпаются от страха — история Михаила Пурышева, который вывез тысячу людей из Мариуполя

Наверное, большинство стран мира уже знают о нашем героическом городе Мариуполь, о трагедиях, которые там произошли и продолжают происходить. Знают о наших героических бойцах и волонтерах. Теперь же миллионы людей узнают о Михаиле Пурышиве — волонтере из Мариуполя, который спас тысячу жизней.
Михаил был бизнесменом, но не смог оставаться в стороне, когда увидел боль детей. Он видел их слезы и страх и решил вывозить детей с матерями из Мариуполя. Все началось с одного автобуса и впоследствии к нему присоединялось все больше людей.
Страшно понимать, что дети просыпаются ночью от страха и ужасов.
Страшно понимать, что дети просыпаются ночью от страха и ужасов.
Детей вывозили в Запорожье. Каждый раз, когда Михаил возвращался в Мариуполь, он пытался привезти какую-нибудь помощь: медикаменты, продукты и т.д.
Из его видео мы можем узнать, как люди выживали в Мариуполе, как прятались, собирали воду из талого снега, готовили еду и т.д.
— Готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещи — только одеться самим тепло, и все, — обращается в одном из видео волонтер к местным жителям.
Он забирал людей из известных ему бомбоубежищ. Из драмтеатра не вывозил — знал, что там самое безопасное место. Но, как только он уехал из Мариуполя, чтобы перевезти людей, в драмтеатр попал снаряд.
На видео видно, что волонтер пытался сохранять позитив и подбадривал всех, но признается: вечером не раз плакал.
Сейчас Михаил прекратил вывозить людей, ведь сделать это сейчас невозможно, однако ему удалось спасти тысячу жизней за шесть поездок.
Сейчас Михаил прекратил вывозить людей, ведь сделать это сейчас невозможно, однако ему удалось спасти тысячу жизней за шесть поездок.
— В Мариуполь нет смысла ехать на автобусе, они (россияне — ред.) все равно их не пускают. Я заканчиваю с волонтерством. Буду заниматься бизнесом, — объясняет он.
Вот так поступают герои, вот что значит украинец! Мы думаем не только о себе, но и спасаем ближнего своего. Защищаем и спасаем слабых и отстаиваем свое – такой образ украинцев должны знать по всему миру.
Мариупольцы уже два месяца прячутся в бомбоубежищах, в том числе на заводе Азовсталь, который уничтожают россияне. Ранее мы рассказывали о ситуации в Мариуполе, и о том, как АЗОВцы привозят туда помощь.