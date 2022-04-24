Рассказы

Трудно понимать, что дети просыпаются от страха — история Михаила Пурышева, который вывез тысячу людей из Мариуполя

Богдана Макалюк, редактор сайта 24 апреля 2022, 19:00
Історія волонтера з Маріуполя Михайла Пуришева
Фото: Instagram

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