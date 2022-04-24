Трудно понимать, что дети просыпаются от страха — история Михаила Пурышева, который вывез тысячу людей из Мариуполя

Наверное, большинство стран мира уже знают о нашем героическом городе Мариуполь, о трагедиях, которые там произошли и продолжают происходить. Знают о наших героических бойцах и волонтерах. Теперь же миллионы людей узнают о Михаиле Пурышиве — волонтере из Мариуполя, который спас тысячу жизней.

Михаил был бизнесменом, но не смог оставаться в стороне, когда увидел боль детей. Он видел их слезы и страх и решил вывозить детей с матерями из Мариуполя. Все началось с одного автобуса и впоследствии к нему присоединялось все больше людей.

Страшно понимать, что дети просыпаются ночью от страха и ужасов.

Детей вывозили в Запорожье. Каждый раз, когда Михаил возвращался в Мариуполь, он пытался привезти какую-нибудь помощь: медикаменты, продукты и т.д.

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Из его видео мы можем узнать, как люди выживали в Мариуполе, как прятались, собирали воду из талого снега, готовили еду и т.д.

— Готовимся к эвакуации, но все на ваш страх и риск. Вещи — только одеться самим тепло, и все, — обращается в одном из видео волонтер к местным жителям.

Он забирал людей из известных ему бомбоубежищ. Из драмтеатра не вывозил — знал, что там самое безопасное место. Но, как только он уехал из Мариуполя, чтобы перевезти людей, в драмтеатр попал снаряд.

На видео видно, что волонтер пытался сохранять позитив и подбадривал всех, но признается: вечером не раз плакал.

Сейчас Михаил прекратил вывозить людей, ведь сделать это сейчас невозможно, однако ему удалось спасти тысячу жизней за шесть поездок.

— В Мариуполь нет смысла ехать на автобусе, они (россияне — ред.) все равно их не пускают. Я заканчиваю с волонтерством. Буду заниматься бизнесом, — объясняет он.

Вот так поступают герои, вот что значит украинец! Мы думаем не только о себе, но и спасаем ближнего своего. Защищаем и спасаем слабых и отстаиваем свое – такой образ украинцев должны знать по всему миру.

Мариупольцы уже два месяца прячутся в бомбоубежищах, в том числе на заводе Азовсталь, который уничтожают россияне. Ранее мы рассказывали о ситуации в Мариуполе, и о том, как АЗОВцы привозят туда помощь.