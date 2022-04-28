Мистецтво каже: слава ЗСУ! Фонд Сергія Притули проведе аукціон картини Приймаченко для допомоги нашій армії

Мистецтво не поза війною! Благодійний фонд Сергія Притули проведе аукціон картини української художниці Марії Приймаченко Квіти виросли коло четвертого блока. Усі вторговані кошти підуть на допомогу Збройним силам України.

Написана в 1990 році до сьогодні робота зберігалася у приватній колекції. До фонду вона потрапила завдяки подружжю колекціонерів-волонтерів Ігорю Понамарчуку та Дар’ї Добріян.

Директорка приватного музею Духовні скарби України, Дар’я Добріян розповіла, що їхня родина ніколи б не продавала цей твір, якби не війна. Родина Марії Приймаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини.

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Витвір мистецтва має символічну назву та присвячений трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Утім після початку повномасштабної війни ця картина набула нових сенсів, адже під час спроби наступу на Київ російські окупанти понад місяць тримали в заручниках персонал ЧАЕС, рили окопи в рудому лісі та біля четвертого енергоблока — найзабрудненіших місцях.

Крім того, російські війська розбомбили краєзнавчий музей з роботами Марії Приймаченко в Іванкові на півночі Київщині.

Я двома руками за, щоб творчість Приймаченко пішла на те, щоб ми бомбили орків. Мистецтво теж за Україну. Мистецтво теж каже: слава ЗСУ, — розповів Сергій Притула.

Взяти участь в аукціоні можна буде з 29 квітня до 5 травня 2022 року.

Діяльність культурних інституцій у воєнний час є однозначно важливою. Адже саме духовне начало є рушійною силою української нації. Читай, як виживає українське мистецтво в умовах війни.