Искусство говорит: слава ВСУ! Фонд Сергея Притулы проведет аукцион картины Примаченко для помощи нашей армии

Искусство не вне войны! Благотворительный фонд Сергея Притулы проведет аукцион картины украинской художницы Марии Примаченко Цветы выросли около четвертого блока. Все средства от продажи пойдут на помощь Вооруженным силам Украины.

Написанная в 1990 году по сей день работа хранилась в частной коллекции. В фонд она попала благодаря супружеской паре коллекционеров-волонтеров Игорю Понамарчуку и Дарье Добриян.

Директор частного музея Духовные сокровища Украины Дарья Добриян рассказала, что их семья никогда бы не продавала это произведение, если бы не война. Семья Марии Примаченко поддержала благотворительный аукцион и отказалась от роялти с продажи картины.

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Произведение искусства имеет символическое название и посвящено трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Впрочем, после начала полномасштабной войны эта картина приобрела новые смыслы, ведь при попытке наступления на Киев российские оккупанты более месяца держали в заложниках персонал ЧАЭС, рыли окопы в рыжем лесу и около четвертого энергоблока — самых загрязненных местах.

Кроме того, русские войска разбомбили краеведческий музей с работами Марии Примаченко в Иванкове на севере Киевской области.

Я лично двумя руками за то, чтобы творчество Примаченко пошло на то, чтобы мы бомбили орков. Искусство тоже за Украину. Искусство тоже говорит: слава ВСУ! — рассказал Сергей Притула.

Принять участие в аукционе можно будет с 29 апреля по 5 мая 2022 года.

Деятельность культурных институций в военное время однозначно имеет значение. Ведь именно духовное начало является движущей силой украинской нации. Читай, как выживает украинское искусство в условиях войны.