Искусство говорит: слава ВСУ! Фонд Сергея Притулы проведет аукцион картины Примаченко для помощи нашей армии

Елена Яковлева, редактор сайта 28 апреля 2022, 07:00
Картину Марії Приймаченко продадуть задля допомоги ЗСУ

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