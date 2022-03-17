Культурные институции на “военных рельсах”: как деятели искусства поддерживают Украину

Деятельность культурных институций в военное время однозначно имеет значение. Ведь именно духовное начало является движущей силой украинской нации.

Деятели культуры тоже вовлечены в поддержку Украины. Директор Художественного арсенала Олеся Островская-Лютая рассказала о настроениях в культурной среде, фонде экстренной помощи и культурно-политическом движении в Европе в поддержку Украины.

Фонд поддержки для украинских художников

Известно, что возникла инициатива перечислить все деньги Украинского культурного фонда на нужды украинской армии. Именно культурная среда относится к такому решению с пониманием, несмотря на то, что деньги планировали использовать для расширения культурных пространств в Украине.

— Потребности армии — первоочередные и важные. А культурные учреждения пытаются поддерживать художников и практиков культуры посредством привлечения других источников.

Ведь творческие люди — это те, кто доносит голос Украины до широкого международного сообщества.

Сразу же возникло много низовых инициатив по поддержке практиков культуры. В сотрудничестве с общественной организацией Музей современного искусства, галереи The Naked Room и изданием Запрет создан Украинский художественный фонд экстренной помощи, который направлен на помощь именно людям искусства.

— Мы аккумулируем средства из других организаций или доноров в поддержку творческих людей Украины.

Например, несколько дней назад грузинские художники провели большую распродажу своих произведений, чтобы аккумулировать средства в поддержку украинского творчества.

И все же — не друзья

Недавно появилась новая история о страждущей интеллигенции России: будто они тоже стали жертвами путинского режима, да и Украине с Россией якобы нужно подружиться — посредством искусства.

По мнению Олеси Островской-Лютой, такая риторика очень опасна и украинским культурным ответом будет полное противостояние подобным инициативам.

Невозможно сравнить то, что происходит с украинцами, с давлением, которое, возможно, происходит где-то в России. Это приравнивание жертв абсолютно безнравственно.

Такой колониальный взгляд не касается украинского художественного института. Руководитель Художественного арсенала уверена: это нужно будет еще долго объяснять и повторять.

Нужно акцентировать внимание на том, что наш голос в мире — это не только ВСУ и дипломатия, но и культура.

Между тем, украинский голос тоже завоевывает нам победу. Станет ли гимн войны гимном победы, что известно о поездке KALUSH Orchestra на Евровидение и каковы прогнозы букмекеров — читайте по ссылке.