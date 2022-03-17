Украина

Культурные институции на “военных рельсах”: как деятели искусства поддерживают Украину

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 17 марта 2022, 19:00

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Культурные институции на “военных рельсах”: как деятели искусства поддерживают Украину
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