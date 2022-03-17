Культурні інституції на “воєнних рейках”: як діячі мистецтва підтримують Україну

Діяльність культурних інституцій у воєнний час є однозначно важливою. Адже саме духовне начало є рушійною силою української нації.
Діячі культури залучаються до підтримки України. Директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта розповіла про настрої культурного середовища, фонд екстреної допомоги та культурно-політичний рух в Європі на підтримку України.
Відомо, що виникла ініціатива перерахувати всі гроші Українського культурного фонду на потреби української армії. Саме культурне середовище ставиться до такого рішення з розумінням, попри те, що гроші планували використовувати на розширення культурних просторів в Україні.
— Потреби війська — першочергові й важливі. А культурні інституції намагаються підтримувати митців і практиків культури за допомогою залучення інших джерел.
Адже митці — люди, котрі доносять голос України до широкої міжнародної спільноти, — каже пані Олеся.
Адже митці — люди, котрі доносять голос України до широкої міжнародної спільноти, — каже пані Олеся.
Одразу виникло багато низових ініціатив з підтримки практиків культури. У співпраці з громадською організацією Музей сучасного мистецтва, галереєю The Naked Room та виданням Заборона створено Український мистецький фонд екстреної допомоги, який направлений на допомогу саме митцям.
— Ми акумулюємо кошти з інших організацій чи донорів на підтримку митців в Україні.
До прикладу, кілька днів тому грузинські митці провели великий продаж своїх творів, щоб акумулювати кошти на підтримку українських митців.
До прикладу, кілька днів тому грузинські митці провели великий продаж своїх творів, щоб акумулювати кошти на підтримку українських митців.
Нещодавно з’явилася нова тема про стражденних митців Росії: буцімто вони теж стали жертвами путінського режиму, та й Україні з Росією треба потоваришувати — через мистецтво.
На думку Олесі Островської-Лютої, така риторика є дуже небезпечною і українською культурною відповіддю буде повне протистояння подібним ініціативам.
Неможливо порівняти те, що відбувається з українцями, з тиском, який, можливо, відбувається десь у Росії. Це прирівнювання жертв є абсолютно неморальним.
Неможливо порівняти те, що відбувається з українцями, з тиском, який, можливо, відбувається десь у Росії. Це прирівнювання жертв є абсолютно неморальним.
Такий колоніальний погляд не стосується української мистецької інституції. Керівниця Мистецького арсеналу впевнена: це потрібно буде ще довго пояснювати та повторювати.
Потрібно фіксувати те, що наш голос у світі — це не лише ЗСУ та дипломатія, а й культура.
До речі, український голос теж виборює нам перемогу. Чи стане гімн війни гімном перемоги, що відомо про поїздку KALUSH Orchestra на Євробачення та які прогнози букмекерів — читайте за посиланням.