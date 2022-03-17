Культурні інституції на “воєнних рейках”: як діячі мистецтва підтримують Україну

Діяльність культурних інституцій у воєнний час є однозначно важливою. Адже саме духовне начало є рушійною силою української нації.

Діячі культури залучаються до підтримки України. Директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта розповіла про настрої культурного середовища, фонд екстреної допомоги та культурно-політичний рух в Європі на підтримку України.

Фонд підтримки для українських митців

Відомо, що виникла ініціатива перерахувати всі гроші Українського культурного фонду на потреби української армії. Саме культурне середовище ставиться до такого рішення з розумінням, попри те, що гроші планували використовувати на розширення культурних просторів в Україні.

— Потреби війська — першочергові й важливі. А культурні інституції намагаються підтримувати митців і практиків культури за допомогою залучення інших джерел.

Адже митці — люди, котрі доносять голос України до широкої міжнародної спільноти, — каже пані Олеся.

Одразу виникло багато низових ініціатив з підтримки практиків культури. У співпраці з громадською організацією Музей сучасного мистецтва, галереєю The Naked Room та виданням Заборона створено Український мистецький фонд екстреної допомоги, який направлений на допомогу саме митцям.

— Ми акумулюємо кошти з інших організацій чи донорів на підтримку митців в Україні.

До прикладу, кілька днів тому грузинські митці провели великий продаж своїх творів, щоб акумулювати кошти на підтримку українських митців.

І все-таки — не друзі

Нещодавно з’явилася нова тема про стражденних митців Росії: буцімто вони теж стали жертвами путінського режиму, та й Україні з Росією треба потоваришувати — через мистецтво.

На думку Олесі Островської-Лютої, така риторика є дуже небезпечною і українською культурною відповіддю буде повне протистояння подібним ініціативам.

Неможливо порівняти те, що відбувається з українцями, з тиском, який, можливо, відбувається десь у Росії. Це прирівнювання жертв є абсолютно неморальним.

Такий колоніальний погляд не стосується української мистецької інституції. Керівниця Мистецького арсеналу впевнена: це потрібно буде ще довго пояснювати та повторювати.

Потрібно фіксувати те, що наш голос у світі — це не лише ЗСУ та дипломатія, а й культура.

До речі, український голос теж виборює нам перемогу. Чи стане гімн війни гімном перемоги, що відомо про поїздку KALUSH Orchestra на Євробачення та які прогнози букмекерів — читайте за посиланням.